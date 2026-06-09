Los motivos detrás del enojo de Scaloni cuando le preguntaron sobre el rol de Messi en la Selección

La bronca de Scaloni por las versiones sobre Messi

El entrenador argentino reconoció que la publicación lo molestó y defendió la relación que mantiene con el capitán albiceleste desde que asumió en el cargo.

“Lo quiero aclarar porque me pareció de mal gusto lo que escribieron y no me gustó, sinceramente. Un medio que no es argentino y me jodió. Espero que haya sido una confusión y, si pueden sacar ese artículo, a mí me harían un favor. Y sobre todo a Leo”, expresó.

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En ese sentido, fue contundente: “En los años que llevo acá, él no me dio ni una palabra del equipo. Sobre él, lo que sea, y lo voy a repetir: no voy a hacer nada que él no quiera, pero a partir de ahí el que decide soy yo respecto del equipo. Me jode que hayan tergiversado la información”.

Las declaraciones del técnico apuntaron a una publicación del diario español Marca, que había sostenido que Scaloni “le cede el mando” a Messi y que no tomaba decisiones sin consultarlo previamente.

La respuesta de Roberto Martínez que reavivó la polémica

La versión también llegó hasta Portugal. En la conferencia previa al amistoso frente a Chile, un periodista le consultó a Roberto Martínez si mantenía una dinámica similar con Cristiano Ronaldo. “Scaloni dijo que en todas las decisiones que tomaba hablaba anteriormente con Messi y quería preguntar si en el seleccionado portugués ocurre lo mismo con Cristiano Ronaldo”, fue la consulta.

El entrenador español respondió: “Respeto a todas las selecciones y técnicos del mundo, pero nosotros trabajamos diferente”.

Ante esa interpretación, Scaloni remarcó que el DT portugués desconocía el origen de la pregunta y aseguró que ambos trabajan bajo criterios similares.

Qué dijo Scaloni sobre la presencia de Messi ante Islandia

Además de la aclaración, el entrenador argentino habló sobre el estado físico del capitán y confirmó que estará presente en el último ensayo antes del Mundial 2026.

“Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos”, explicó.

La Selección argentina enfrentará a Islandia este martes en Alabama a las 22 hs, en el cierre de la preparación previa al debut en la Copa del Mundo. Messi será parte del encuentro, aunque Scaloni todavía definirá junto al rosarino cuánto tiempo permanecerá en cancha.