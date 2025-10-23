En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

La sorpresiva respuesta de Colapinto cuando le consultaron sobre su futuro: "Estamos..."

En la previa del GP de México, Franco Colapinto se refirió a su presente en Alpine y su preparación para la temporada 2026 en la Fórmula 1. ¿Qué dijo sobre su futuro?

Franco Colapinto brindó una conferencia de prensa en México, en medio de los rumores sobre su posible confirmación como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. El argentino aseguró que este año es un período de transición y valoró el trabajo que está realizando con el equipo y los ingenieros.

image

“Estamos trabajando cada vez mejor. Lo importante es que este año es de transición. Sabíamos que iba a ser difícil, está siendo más difícil de lo que pensamos, es la realidad”, explicó el piloto.

Además, Colapinto destacó su comodidad con la estructura de Alpine: “Estoy trabajando en el auto del año que viene y me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Empujando para el mismo lado. Con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado”.

Estas palabras reflejan un enfoque positivo y realista sobre su desempeño, dejando entrever que la relación con Alpine es sólida y que la preparación para la próxima temporada es prioritaria.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de México

El Gran Premio de México se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México, y contará con una pista de 4.304 kilómetros y 17 curvas. El piloto argentino participará en las distintas sesiones con el siguiente cronograma (horario argentino):

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30

  • Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30

  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00

El piloto con más victorias en este circuito es Max Verstappen, quien ha logrado el primer puesto en cinco ocasiones, mostrando la competitividad que caracteriza al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Dónde se podrá ver la carrera

Al igual que en el Gran Premio de Estados Unidos, la carrera en México será transmitida por ESPN y Fox Sports. Además, los fanáticos podrán acceder al evento mediante Disney+ Premium, lo que garantiza una amplia cobertura para los seguidores de Colapinto y de la Fórmula 1 en toda América Latina.

Qué representa este GP para Colapinto y Alpine

El GP de México no solo es una nueva oportunidad de sumar puntos, sino también un momento clave para que Colapinto continúe adaptándose al auto y fortalezca su posición dentro de Alpine de cara a la temporada 2026. Con un equipo comprometido y la experiencia adquirida en la presente campaña, el argentino busca consolidarse y reducir el estrés que caracteriza a los años de transición en la F1.

“Estamos trabajando para empujar todos hacia el mismo lado. Cada sesión es importante y la idea es llegar mejor preparados para el año que viene”, afirmó el piloto, dejando en claro su compromiso y enfoque hacia los desafíos futuros.

El Gran Premio mexicano se perfila como un escenario estratégico para Colapinto, donde no solo podrá mostrar su desempeño en pista, sino también fortalecer la química con Alpine y dar pasos firmes hacia la consolidación de su carrera en la Fórmula 1.

