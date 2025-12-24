La imagen de Wanda Nara en una reunión especial marcada por llamativas ausencias en la previa de Navidad

IG Wanda Nara y flia PDE 0

Pero claro que antes de celebrar la Nochebuena junto a sus hijos varones, su novio, su hermana con sus hijos, su mamá con su novio y su mediático padre, Wanda organizó otra festejo familiar: el cumpleaños de Andrés Nara.

Con una cena especial, donde no faltó la clásica torta con velitas, Andrés Nara celebró su nueva vuelta al sol junto a Zaira, Malaika, Viggo, Valentino junto a su novia Carola, Constantino, Benedicto, Nora Colosimo y su pareja Rafael Stancanelli, Martín Migueles y Wanda.

De esta manera, las ausentes con aviso fueron las pequeñas Isabella y Francesca, algo que sin duda resulta doloroso tanto para su mamá como para el resto de la familia si bien saben perfectamente que su papá tiene el mismo derecho que ellos de compartir tiempo con las pequeñas.

Cuál fue la picante pregunta de Moria Casán al ver una foto íntima de Wanda Nara con Martín Migueles

Moria Casán volvió a dar que hablar con uno de esos comentarios filosos y descontracturados que ya son su marca registrada. Esta vez, la diva se metió de lleno en la foto íntima que Wanda Nara compartió días atrás en sus redes sociales, donde se veía a su novio, Martín Migueles, durmiendo plácidamente en la cama mientras de fondo se escuchaba el recital de Airbag cerca del estadio de River Plate.

El tema surgió al aire de La mañana con Moria (El Trece), cuando la conductora no esquivó el detalle que más llamó la atención en la imagen publicada por la ex de Mauro Icardi. Con su estilo frontal y sin rodeos, la One decidió consultar al doctor Capuya sobre un aspecto puntual de la foto que despertó comentarios en redes y en los medios.

“Más exposición que esa no hay. Wanda mostró una foto con un pectoral de coté y se muestra una carpita. ¿Siempre hay una erección cuando se duerme?”, lanzó Moria, generando risas y sorpresa en el estudio. El médico, lejos de incomodarse, respondió con un tono didáctico y explicó que no se trata de algo permanente, aunque sí frecuente. “No siempre, pero es bastante común la erección nocturna, muchas veces por soñar cosas”, aclaró.

Ante esa explicación, Casán reaccionó divertida y reflexiva a la vez: “¿Cómo caímos en esto? Me mata la provocación de la foto y cómo le gusta la cámara a él. Ciencia dura”, disparó entre carcajadas, fiel a su estilo provocador y sin filtros.

Capuya aprovechó el tema para profundizar en el costado médico y contó situaciones habituales que se presentan en su consultorio. “Muchas veces una persona dice: ‘Doctor, no tengo erecciones cuando estoy con mi pareja’. Entonces uno pregunta: ‘¿Te despertás con el pene erecto?’. Si la respuesta es sí, significa que orgánicamente no hay ningún problema. La sangre llega”, detalló, llevando tranquilidad y contexto científico a la charla.

En medio del intercambio, Moria no dudó en llevar la conversación a su terreno personal y lanzó, picante: “Lo voy a controlar a Galmarini (por Pato)”, en referencia a su pareja. La intervención de Federico Seeber sumó un condimento inesperado cuando preguntó: “¿Se levanta con carpita Galmarini?”.

Lejos de esquivar el tema, la diva volvió a sorprender con una confesión íntima y desopilante: “Es que Galmarini duerme boca abajo. Yo lo miro a cada rato para ver si se murió. Es tan tranquilo que me imagino que no respira. Me asusto”, contó tentada, despertando risas en todo el panel.

Para cerrar, Capuya aportó una última explicación médica al respecto: “De forma refleja puede tener erección, a veces por el roce de la sábana”. Una vez más, Moria logró transformar una foto viral en un debate tan picante como entretenido, fiel a su estilo inconfundible.