Desesperada búsqueda de Gonzalo Carrillo, el futbolista argentino desaparecido

Ese mismo domingo se activó la alerta: la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió la denuncia de sus amigos y el llamado de una persona que aseguró haber visto cómo alguien era llevado por la corriente.

Las autoridades chilenas desplegaron un operativo que combina rastrillajes por tierra, agua y aire. Carabineros, personal de la Brigada de Homicidios de Chile y equipos del Ministerio Público participan en la búsqueda. También se sumaron cuerpos de bomberos de la zona y un helicóptero, utilizado para ampliar el radio de acción desde el aire.

“El fuerte caudal que está teniendo el río nos dificulta el trabajo por tierra, así que sumamos un helicóptero para ampliar el radio de búsqueda”, explicó Raúl Guajardo, inspector de la Brigada de Homicidios.

La presencia de un flujo intenso y la geografía irregular del terreno complican los trabajos, que hasta el momento no han dado con el paradero del joven.

Qué dificultades presenta el río Bueno para los rescatistas

El operativo se enfrenta a condiciones adversas. En los últimos días, la zona registró tormentas y lluvias intensas que provocaron el aumento del caudal del río y embarraron los alrededores. Estas circunstancias no solo reducen la visibilidad y aumentan la fuerza de la corriente, sino que también ponen en riesgo a los propios rescatistas.

Por esa razón, los equipos de emergencia trabajan con extrema precaución, ya que no están aseguradas las condiciones para realizar una intervención rápida y segura.

Dónde ocurrió el hecho

La desaparición de Carrillo tuvo lugar en el sur de Chile, en la zona de Río Bueno. Se trata de una localidad situada a unos 80 kilómetros de Valdivia y a 130 kilómetros de Puerto Montt, una región caracterizada por sus ríos caudalosos y paisajes montañosos.

El río Bueno nace en el lago Ranco y recorre más de 200 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico. Su caudal, especialmente en época de lluvias, suele ser muy fuerte y representa un riesgo para quienes ingresan a sus aguas sin precaución.

Quién es Gonzalo Abraham Carrillo

Carrillo es un joven futbolista oriundo de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Su desaparición conmociona a familiares, amigos y a la comunidad deportiva de su ciudad natal, que siguen con preocupación las novedades desde Chile.

El caso también generó repercusión en redes sociales, donde allegados piden oraciones y acompañamiento en medio de la incertidumbre.

La búsqueda de Gonzalo Carrillo continúa a contrarreloj. Con el paso de las horas, los equipos de rescate redoblan esfuerzos pese a las dificultades del terreno y las condiciones climáticas adversas. La esperanza de encontrarlo mantiene en vilo tanto a sus seres queridos en Argentina como a toda la comunidad de Río Bueno, donde el operativo no se detiene.