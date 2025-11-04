En vivo Radio La Red
Deportes
Tenis
Retiro
TENIS

"Fue un viaje inolvidable": el inesperado retiro de un tenista argentino

Un reconocido tenista argentino confirmó su retiro del circuito profesional tras más de una década de carrera. Entre lesiones, recuerdos y agradecimientos, se despidió con un mensaje lleno de emoción y gratitud.

Pedro Cachín junto a Rafael Nadal. (Foto: Reuters)

Pedro Cachín junto a Rafael Nadal. (Foto: Reuters)

Después de catorce temporadas en el circuito profesional, Pedro Cachín puso punto final a su carrera como tenista. El jugador nacido en Bell Ville, Córdoba, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales en el que explicó los motivos de su decisión, marcada por las lesiones, la irregularidad y un rendimiento que lo había relegado en el ranking mundial.

48 del mundo, se dice fácil, pero no lo es. Para muchos significa solo un número, para mí horas de entrenamiento, viajes, competencia, sudor y experiencias”, comenzó el cordobés, que actualmente ocupa el puesto 665 del ranking ATP y no competía oficialmente desde junio.

Cachín, de 29 años, repasó parte de su trayectoria y valoró todo el recorrido transitado desde sus inicios: “Fue un viaje inolvidable, con muchas enseñanzas en el camino y con un objetivo claro, que en muchos momentos se veía lejano, pero que al final lo conseguimos. Digo conseguimos porque el tenis es un deporte individual que se trabaja en equipo: familia y gente que invierten su tiempo en seguirte y apoyarte desde cualquier parte para conseguir ese objetivo”.

Por qué Pedro Cachín decidió retirarse del tenis

El cordobés atravesó un 2024 complejo, afectado por diferentes molestias físicas que lo alejaron del nivel que lo llevó a su mejor momento en el ranking. Su último torneo oficial fue en el mes de junio y, desde entonces, su cuerpo no respondió de la manera esperada.

Me voy con la cabeza tranquila y orgulloso por lo conseguido, habiendo dado todo de mí”, señaló en su despedida, dejando en claro que la decisión llegó tras un proceso de maduración y aceptación.

Los recuerdos más importantes de su carrera

A lo largo de su recorrido, Cachín disputó torneos de primer nivel y enfrentó a algunos de los mejores jugadores del mundo. “Fui un privilegiado en haber competido en los mejores torneos y canchas del mundo: Rafa en Madrid, Novak en Wimbledon, jugar Copa Davis, ganar un ATP, entre otras”, expresó.

También recordó sus primeros pasos en los circuitos menores: “Tampoco me olvido cuando viajaba solo a los Futures, el lugar donde las condiciones son precarias para jugar y todo se ve lejano”.

Qué hará Pedro Cachín tras su retiro

Aunque decidió poner fin a su carrera como profesional, Cachín adelantó que seguirá vinculado al tenis. El próximo 6 de diciembre encabezará el evento “Tenis Benéfico” en el Club Bell de Córdoba, con la participación de varias figuras del tenis nacional.

Habrá exhibiciones, actividades recreativas y un fin solidario: lo recaudado se destinará a apoyar a tres jóvenes promesas del tenis argentino.

“Gracias tenis por todas las experiencias vividas y enseñanzas”, cerró Cachín en su publicación, en un adiós que resume la pasión y entrega de toda una vida dedicada al deporte.

