"Fue un viaje inolvidable": el inesperado retiro de un tenista argentino

“Me voy con la cabeza tranquila y orgulloso por lo conseguido, habiendo dado todo de mí”, señaló en su despedida, dejando en claro que la decisión llegó tras un proceso de maduración y aceptación.

Los recuerdos más importantes de su carrera

A lo largo de su recorrido, Cachín disputó torneos de primer nivel y enfrentó a algunos de los mejores jugadores del mundo. “Fui un privilegiado en haber competido en los mejores torneos y canchas del mundo: Rafa en Madrid, Novak en Wimbledon, jugar Copa Davis, ganar un ATP, entre otras”, expresó.

También recordó sus primeros pasos en los circuitos menores: “Tampoco me olvido cuando viajaba solo a los Futures, el lugar donde las condiciones son precarias para jugar y todo se ve lejano”.

Qué hará Pedro Cachín tras su retiro

Aunque decidió poner fin a su carrera como profesional, Cachín adelantó que seguirá vinculado al tenis. El próximo 6 de diciembre encabezará el evento “Tenis Benéfico” en el Club Bell de Córdoba, con la participación de varias figuras del tenis nacional.

Habrá exhibiciones, actividades recreativas y un fin solidario: lo recaudado se destinará a apoyar a tres jóvenes promesas del tenis argentino.

“Gracias tenis por todas las experiencias vividas y enseñanzas”, cerró Cachín en su publicación, en un adiós que resume la pasión y entrega de toda una vida dedicada al deporte.