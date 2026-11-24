Sin embargo, Nazarena profundizó sus cuestionamientos y apuntó contra la distancia entre el discurso público de Flor y lo que, a su entender, sucedió durante el anuncio en vivo.

"Entonces eso es lo que choca, una mujer que es tan empática y que es tan 'yo lucho por todos y yo salgo adelante y yo primero los de al lado' y después lo único que hiciste es decir 'yo, yo, yo, yo, yo me quedé sin esto, yo hice tal cosa, yo tengo este horario', bueno, no, eso es lo que creo que molestó", sostuvo la panelista.

De todas maneras, Nazarena también hizo una salvedad y aseguró que cree en la explicación que dio la conductora sobre el desconocimiento de sus compañeros. En ese sentido, consideró que Flor no habría actuado con la intención de generar el conflicto que se desató después. "Igual confío en que eh ella creía, estoy convencida de eso, porque no no creo que ella quiera todo esto que se armó el después, ella creía que su productora les había contado a los compañeros. Yo eso sí se lo creo", concluyó.