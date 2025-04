El consejo de Carlos Tevez a Edinson Cavani para superar su mala racha en Boca: "Se tiene que..."

Aunque Cavani ya superó otras rachas más largas —como aquella de cuatro meses sin convertir entre octubre de 2023 y febrero de 2024—, lo cierto es que la falta de puntería volvió a ser tema. El uruguayo erró un penal ante Newell’s en la derrota 2-0 en Rosario y falló un cabezazo clarísimo frente a Belgrano en el último triunfo por 3-1 en Córdoba. Su último gol fue ante Defensa y Justicia, en el 4-0 en La Bombonera.

Pese a esta seguidilla sin festejos, los números del Matador desde su llegada a Boca siguen siendo más que aceptables: 25 goles en 65 partidos, aunque las lesiones musculares le impidieron tener continuidad plena. Este sábado, ante Estudiantes, tendrá una nueva oportunidad de cortar la mala racha.

Tevez íntimo: su rol actual, su futuro y su despedida

Además del caso Cavani, el ex capitán xeneize habló sobre varios temas vinculados a su presente y su amor por el club. Sobre la posibilidad de meterse en política y ser candidato a presidente, fue tajante: “No estoy preparado. Yo soy entrenador. Me quieren subir siempre a un coso político, pero no estoy preparado para eso”.

Tampoco ocultó su tristeza por la actualidad internacional del equipo: “Como hincha de Boca, es triste que no juegue Libertadores o Sudamericana. No es fácil para la gente ver el sorteo por tele y no poder verlo los miércoles y jueves. Lo vivo como hincha”.

Cuando le preguntaron si sueña con dirigir al club, contestó con respeto: “Hoy está Fernando (Gago), que lo está haciendo muy bien. Yo me siento capacitado, pero hoy está el técnico que está. No me gustaría postularme”.

Finalmente, volvió a referirse a un deseo pendiente: su partido despedida en La Bombonera. “Me tengo que juntar con Román por el tema de la cancha. Todo da vuelta en mi cabeza. Tengo que poner la idea. Sería lindo este fin de año, que no está cerca de una elección”, deslizó, incluso dejando abierta la puerta a reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su homenaje.