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El desgarrador mensaje de Joaquín Panichelli tras su lesión con la Selección Argentina: "Esto no..."

El delantero de la Selección Argentina sufrió la rotura de ligamentos y se perderá el Mundial 2026. En redes, compartió un mensaje emotivo donde reflejó su dolor y su determinación para volver.

El desgarrador mensaje de Joaquín Panichelli tras su lesión con la Selección Argentina: Esto no...

El golpe fue tan inesperado como doloroso. Joaquín Panichelli, delantero de Racing de Estrasburgo, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un entrenamiento con la Selección Argentina y quedó automáticamente afuera del Mundial 2026. En ese contexto, el cordobés compartió un mensaje en redes sociales que reflejó el impacto emocional del momento.

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Agencia NA (@AFA)

“Esto no se lo merece nadie”, escribió, en una frase que sintetiza la frustración de un futbolista que atravesaba un gran presente y tenía objetivos inmediatos con la Albiceleste.

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Qué dijo Panichelli tras confirmarse su lesión

El delantero de 23 años eligió expresarse con un mensaje profundo y cargado de autocrítica y resiliencia. “A veces no entiendo bien cómo funciona la meritocracia y la injusticia”, comenzó, dejando en evidencia el desconcierto ante una lesión que llega en un momento clave de su carrera.

Panichelli no esquivó el dolor, pero también dejó en claro su carácter. “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida”, reconoció, al tiempo que reafirmó su mentalidad: “Siempre fui duro de roer”.

En esa misma línea, remarcó que su camino siempre estuvo marcado por el esfuerzo. “Jamás me regalaron nada”, sostuvo, y agregó una frase que resume su postura ante la adversidad: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar”.

El mensaje cerró con un agradecimiento a quienes lo acompañaron en este momento: “Gracias por las muestras de cariño”, expresó.

Cómo impacta esta lesión en su carrera y en la Selección

La lesión no solo implica un parate prolongado —con una recuperación estimada en más de seis meses—, sino que también lo deja sin la posibilidad de disputar el Mundial 2026, uno de sus grandes objetivos.

Panichelli había sido convocado a último momento por Lionel Scaloni y llegaba en un gran nivel. Es el goleador de la liga francesa con 16 tantos, un rendimiento que lo posicionaba como una de las apuestas ofensivas del cuerpo técnico.

Además, el atacante formado en River Plate ya había tenido su debut con la Selección en un amistoso frente a Angola a fines de 2025, lo que reforzaba su proyección dentro del equipo.

Qué antecedentes tiene la lesión de Panichelli

No es la primera vez que el delantero enfrenta una situación similar. En 2023, cuando jugaba en Deportivo Alavés, sufrió la misma lesión, lo que agrega un componente aún más complejo desde lo físico y lo emocional.

Pese a ese antecedente, su mensaje deja en claro que el enfoque está puesto en la recuperación y en volver a competir. En ese camino, también recibió el respaldo de su entorno: su padre, Germán Panichelli, compartió una imagen junto a él y le dedicó un mensaje de apoyo. “Siempre con vos… te verán volver”, escribió.

Con el Mundial cada vez más cerca, la baja de Panichelli representa una pérdida para la Selección, pero también abre una nueva etapa en la carrera del delantero, marcada por la resiliencia y la búsqueda de revancha.

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