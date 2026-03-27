El desgarrador mensaje de Joaquín Panichelli tras su lesión con la Selección Argentina: "Esto no..."

En esa misma línea, remarcó que su camino siempre estuvo marcado por el esfuerzo. “Jamás me regalaron nada”, sostuvo, y agregó una frase que resume su postura ante la adversidad: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar”.

El mensaje cerró con un agradecimiento a quienes lo acompañaron en este momento: “Gracias por las muestras de cariño”, expresó.

Cómo impacta esta lesión en su carrera y en la Selección

La lesión no solo implica un parate prolongado —con una recuperación estimada en más de seis meses—, sino que también lo deja sin la posibilidad de disputar el Mundial 2026, uno de sus grandes objetivos.

Panichelli había sido convocado a último momento por Lionel Scaloni y llegaba en un gran nivel. Es el goleador de la liga francesa con 16 tantos, un rendimiento que lo posicionaba como una de las apuestas ofensivas del cuerpo técnico.

Además, el atacante formado en River Plate ya había tenido su debut con la Selección en un amistoso frente a Angola a fines de 2025, lo que reforzaba su proyección dentro del equipo.

Qué antecedentes tiene la lesión de Panichelli

No es la primera vez que el delantero enfrenta una situación similar. En 2023, cuando jugaba en Deportivo Alavés, sufrió la misma lesión, lo que agrega un componente aún más complejo desde lo físico y lo emocional.

Pese a ese antecedente, su mensaje deja en claro que el enfoque está puesto en la recuperación y en volver a competir. En ese camino, también recibió el respaldo de su entorno: su padre, Germán Panichelli, compartió una imagen junto a él y le dedicó un mensaje de apoyo. “Siempre con vos… te verán volver”, escribió.

Con el Mundial cada vez más cerca, la baja de Panichelli representa una pérdida para la Selección, pero también abre una nueva etapa en la carrera del delantero, marcada por la resiliencia y la búsqueda de revancha.