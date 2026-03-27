Sin Messi de arranque: el sorpresivo once de Scaloni para el amistos entre la Selección Argentina y Mauritania

El lateral izquierdo es otra de las incógnitas: Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña pelean por el puesto, mientras que Gabriel Rojas aparece como una opción tras su primera convocatoria.

Cómo se arma el mediocampo sin Rodrigo De Paul

Una de las bajas confirmadas es la de Rodrigo De Paul, quien arrastra una molestia en el isquiotibial. En su lugar, el mediocampo estará compuesto por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos piezas clave del funcionamiento.

A ellos se sumará Nicolás Paz, junto a Nicolás González, que le ganó la pulseada a Giuliano Simeone y Leandro Paredes. La idea del cuerpo técnico es sostener la intensidad y el equilibrio en una zona clave del campo.

¿Qué pasará con Messi y quién liderará el ataque?

Lionel Messi no sería titular en este encuentro, aunque podría sumar minutos desde el banco. La delantera estará encabezada por Julián Álvarez, acompañado por Thiago Almada.

La decisión de cuidar al capitán responde a la planificación física en una etapa cercana al Mundial, priorizando su estado para la competencia principal.

Qué impacto tuvo la lesión de Panichelli

La jornada previa dejó una noticia negativa para el plantel. Joaquín Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, lo que lo obligará a pasar por el quirófano y afrontar una recuperación de al menos seis meses.

La lesión no solo lo deja fuera de este amistoso, sino que también complica seriamente sus chances de estar en la Copa del Mundo, truncando un momento clave en su carrera.

Con este panorama, Argentina afrontará el amistoso con la mira puesta en ajustar detalles y consolidar su estructura de cara al gran objetivo del año.

La formación de la Selección Argentina vs. Mauritania, por un amistoso

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.