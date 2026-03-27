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Sin Messi de arranque: el sorpresivo once de Scaloni para el amistos entre la Selección Argentina y Mauritania

La Selección Argentina enfrentará a Mauritania en La Bombonera con una base de titulares, algunas ausencias importantes y el objetivo de seguir ajustando el equipo rumbo al Mundial 2026.

Foto: REUTERS

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La Selección Argentina ya tiene en mente el equipo para enfrentar a Mauritania en un amistoso que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en La Bombonera desde las 20.15 y marcará una de las últimas pruebas en el país tras la suspensión de la Finalissima ante España.

Leé también Scaloni ya tiene plan: el cronograma completo de la Selección Argentina antes de los amistosos
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En este contexto, Lionel Scaloni optaría por una formación con mayoría de titulares, aunque con algunas ausencias y dudas que se definieron en las últimas prácticas.

Qué equipo planea Scaloni para enfrentar a Mauritania

El entrenador se inclinó por una base habitual, con algunos ajustes obligados. El arco estará ocupado por Emiliano Martínez, quien le ganó la pulseada a Gerónimo Rulli y Juan Musso.

En defensa, Nahuel Molina será el lateral derecho, mientras que la zaga central tendrá a Cristian Romero acompañado por Marcos Senesi, aunque Lucas Martínez Quarta también aparece como alternativa. La elección responde a las ausencias de Nicolás Otamendi, suspendido, y Lisandro Martínez, lesionado.

El lateral izquierdo es otra de las incógnitas: Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña pelean por el puesto, mientras que Gabriel Rojas aparece como una opción tras su primera convocatoria.

Cómo se arma el mediocampo sin Rodrigo De Paul

Una de las bajas confirmadas es la de Rodrigo De Paul, quien arrastra una molestia en el isquiotibial. En su lugar, el mediocampo estará compuesto por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos piezas clave del funcionamiento.

A ellos se sumará Nicolás Paz, junto a Nicolás González, que le ganó la pulseada a Giuliano Simeone y Leandro Paredes. La idea del cuerpo técnico es sostener la intensidad y el equilibrio en una zona clave del campo.

¿Qué pasará con Messi y quién liderará el ataque?

Lionel Messi no sería titular en este encuentro, aunque podría sumar minutos desde el banco. La delantera estará encabezada por Julián Álvarez, acompañado por Thiago Almada.

La decisión de cuidar al capitán responde a la planificación física en una etapa cercana al Mundial, priorizando su estado para la competencia principal.

Qué impacto tuvo la lesión de Panichelli

La jornada previa dejó una noticia negativa para el plantel. Joaquín Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, lo que lo obligará a pasar por el quirófano y afrontar una recuperación de al menos seis meses.

La lesión no solo lo deja fuera de este amistoso, sino que también complica seriamente sus chances de estar en la Copa del Mundo, truncando un momento clave en su carrera.

Con este panorama, Argentina afrontará el amistoso con la mira puesta en ajustar detalles y consolidar su estructura de cara al gran objetivo del año.

La formación de la Selección Argentina vs. Mauritania, por un amistoso

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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