La bomba de Intrusos: revelan la traición más inesperada entre dos humoristas

Se trata de un reality show donde diez humoristas compiten durante seis horas en una sala cerrada para ver quién consigue hacer reír a los demás sin reírse ellos mismos. El objetivo es eliminar a los rivales provocando su risa mediante diferentes técnicas de comedia, como stand-up, improvisación y comedia física, y quien logre no reírse al final, gana.

Fue allí que Paula Varela estalló tremenda bomba al revelar que Dani La Chepi indujo a sonreír a Pachu Peña durante un desafío de improvisación en el que también participan varios del resto de los competidores, como Pablo Granados y Nazareno Mottola entre otros, lo que lo dejó fuera de concurso.

Y si bien no fue una risa a pura carcajada, fue su rictus precisamente inducido por Dani La Chepi quien incluso se encargó exponerlo señalándolo lo que sacó del juego a Pachu Peña, dejándolo en cierta forma sin trabajo. "Esto es un trabajo que se paga muy bien, se paga en dólares, se tiene que viajar al exterior, se graba allí", explicaron entonces desde Intrusos y confirmaron que la humorista "lo sacó en el tercer capítulo".

Desde cuándo Susana Giménez conduce “LOL: Last One Laughing Argentina”

Desde su debut en marzo de 2023, el reality humorístico LOL: Last One Laughing Argentina se consolidó como una de las apuestas más llamativas de Prime Video. El formato, que tiene a Susana Giménez como figura central, volvió este 12 de septiembre de 2025 con su segunda temporada y varias novedades en relación con la entrega inicial.

La primera temporada se estrenó el 16 de marzo de 2023 con el lanzamiento de dos episodios, seguidos por otros dos el 23 y el 30 de ese mismo mes. En aquella ocasión, Susana Giménez se presentó como conductora del formato y estuvo acompañada por Grego Rosselló como coconductor. El reality reunió a diez comediantes en una competencia particular: resistir la risa durante seis horas continuas. Quien lograra no reírse era proclamado ganador.

La fórmula se mantuvo para esta segunda entrega, pero con algunos cambios significativos. La conducción sigue encabezada por Susana Giménez, aunque esta vez está acompañada por Darío Lopilato, quien reemplazó a Grego Rosselló en el rol de coconductor. El estreno se organizó en dos tandas de tres episodios cada una: la primera el 12 de septiembre y la segunda el 19 del mismo mes, a diferencia de la estrategia más concentrada de la primera temporada.

Otra de las principales diferencias radica en el elenco. El programa renovó por completo a los participantes, incorporando a comediantes de distintas generaciones y estilos. Entre los nombres destacados se encuentran Pachu Peña, Pablo Granados, Fabio Alberti, Dani La Chepi, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Marina Bellati, quienes aportaron frescura y diversidad en el humor.

Además, la producción sumó más cámaras para captar cada detalle de las seis horas de encierro, intensificando la experiencia tanto para los participantes como para los espectadores.