⁠El ex Boca que jugará en San Miguel y será dirigido por Sebastián Battaglia

image.png

La elección de Erbes no es casual. En recientes declaraciones, expresó su descontento con el cuerpo técnico de Emelec: “Con este cuerpo técnico no tengo ganas de seguir, la he pasado muy mal, no me siento cómodo, no es lo mejor para el grupo ni para la institución”. Su postura se alineó con la complicada situación del equipo ecuatoriano, que cerró el año en el último lugar de la tabla. "Nos tiene que dar vergüenza", sentenció el mediocampista.