La contundente actitud que tomó José María Listorti tras la renuncia de Marcelo Tinelli: "No debe..."

Por otro lado, respecto a los sueldos de Carnaval, fue contundente: "Yo no cobro, fue un favor, yo los favores no los cobro. Igual Fede (Hoppe) me dio una guita por haberlo reemplazado pero nunca no se la pedí. Igual lo agradezco. Tengo entendido que van a pagar todo noviembre".

Por último, sobre el comunicado que Tinelli publicó para explicar su pausa en el programa, Listorti opinó: "No lo leí. Si eligió no hacer el programa es porque no debe estar pasándola bien, porque es muy difícil hacer un programa de ese estilo, tener que estar haciendo divertir cuando no la estás pasando bien".

Quién es la conductora que reemplaza a Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

Tras el anuncio de Marcelo Tinelli sobre su salida de la conducción de Carnaval Stream, no tardó en conocerse quién será la figura que lo reemplazará en la pantalla.

El propio Tinelli compartió un comunicado extenso en el que expuso las razones de índole personal y familiar que lo llevaron a tomar esta determinación, y adelantó que el ciclo tendrá continuidad en 2026. "Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", expresó el conductor en sus redes sociales.

En ese mismo escrito, el animador relató cómo se dio el consenso con su equipo de trabajo. "Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece", agregó Tinelli, dejando en claro que la pausa será temporal.

También aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras de gratitud a quienes lo acompañaron en esta etapa: "Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso". Y cerró con un mensaje cargado de optimismo: "Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro".

En paralelo, la incógnita sobre quién ocuparía su lugar fue despejada por El Ejército de LAM, que a través de X confirmó: "Juana Viale reemplazará con su programa a Marcelo Tinelli en Carnaval". Así, la actriz y conductora será quien tome el espacio que deja libre Estamos de Paso, instalándose en la grilla con su propio ciclo.

juana viale carnaval