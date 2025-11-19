El verdadero motivo por el que Wanda Nara rechazó a Fernando Burlando en su guerra con Icardi: "Le cobraba..."

Pero a continuación reveló un explosivo detalle al referirse al contacto que Wanda Nara hizo con el estudio legal del popular abogado. “Wanda habría estado hablando con Burlando, que le presentó una estrategia y también un presupuesto. Sabemos de cuánto es ese presupuesto, tiene unos cuantos ceros en dólares”, comentaron sus compañeros. Por lo que inmediatamente, Schapiro confirmó la cifra: “100 mil dólares”.

Fue allí que, sorprendida, Mariana Fabbiani preguntó: "¿Y ella dijo que no porque no quería pagar?", a lo que la periodista explicó: "Ella solo quiere canje y así es como termina trabajando con Palombo y Benincasa", así como también reveló: "Y me dicen que tienen muy mala imagen en Tribunales”.

De esta manera, se supo que Wanda Nara acordó su defensa con Palombo y Benincasa, por la simple razón de que habrían aceptado trabajar por canje en lugar de cobrar sus honorarios.

Mariana Fabbiani, abogado Palombo y Alejandro Cipolla

Cómo fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas luego de una semana en la casa de Mauro Icardi

Finalmente, este martes Wanda Nara logró volver a abrazar a sus hijas después de varios días alejadas de ella, período en el que permanecieron con Mauro Icardi por una disposición judicial. Apenas tuvo la posibilidad, la conductora compartió en redes sociales el primer gesto que tuvo al recuperarlas, dejando ver la alegría y el alivio que sintió al retomar la rutina familiar.

La empresaria esperaba con ansiedad ese reencuentro. Tal como estaba estipulado, fue el propio delantero quien trasladó a las niñas hasta el Chateau Libertador tras una audiencia que terminó siendo especialmente tensa. Ese encuentro legal, que tenía como objetivo definir cuestiones vinculadas al régimen de visitas, la organización del tiempo de convivencia y el cronograma con el que cada uno compartirá momentos con las pequeñas, terminó sin avances concretos. Las dos partes sostuvieron sus posturas y, una vez más, no lograron llegar a un acuerdo común.

Wanda, lejos de exponer detalles del clima difícil que se vivió en la reunión judicial, eligió mostrar en su cuenta de Instagram el instante íntimo en el que volvió a pasar tiempo con Francesca e Isabella. Posteo una historia en la que se leía: "Merienda en el camarín de mamá". La imagen, que no necesitaba mayores explicaciones, mostraba las manitos de las dos niñas, junto con la de la mediática, todas sosteniendo un vasito de helado, reflejando de manera sencilla la felicidad de estar nuevamente juntas.

Wanda Nara y sus hijas

Horas después, ya instalada nuevamente en su día a día, Wanda también subió otra foto con la más pequeña de las hermanas. En esta ocasión, la instantánea fue tomada luego de una jornada de grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), uno de sus compromisos laborales más importantes en este último tiempo. Junto a la postal, escribió una frase que dejó ver todo lo que significaba ese momento: "Llegar de trabajar con ella dormida en mis brazos. Que afortunada soy". Un mensaje breve, pero cargado de emoción, que funcionó como la mejor síntesis de lo que representó ese reencuentro para la conductora, que sigue transitando un momento personal atravesado por negociaciones, choques legales y la necesidad de recuperar estabilidad familiar cada vez que puede.