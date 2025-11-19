El desconsuelo de Nati Jota al desobedecer a sus médicos tras una operación: "No aguanté"

Nati Jota contó con profunda angustia la desobediencia que tuvo a una indicación médica particular después de operarse de los ojos de miopía y astigmatismo.
La conductora Nati Jota contó en un video la preocupación que tiene por no hacer caso a una indicación médica tras operarse de miopía y astigmatismo.
La conductora del ciclo de streaming Sería increible (Olga) contó que se delineó los ojos, algo que los profesionales le habían aconsejado que no hiciera, y ella explicó en un video por qué hizo eso.
“No debí haber hecho eso, me delineé. Todavía mi oculista no me había permitido", comenzó su explicación Nati Jota. Y detalló: "Pero no aguanté la presión social y sus críticas y sus comentarios pasivo-agresivos, diciendo: ‘Nati, te rebanco, te requiero mal, te aconsejo que te delinees, te va a quedar mejor, te hace los ojos muy chiquitos’“.
Nati Jota contó en tono de reproche a sí misma que se maquilló igual los ojos aunque los médicos le habían aconsejado que no hiciera eso: “No me delineaba porque no podía y hoy tampoco puedo y sin embargo lo hice, ¿por qué? Porque no me banqué el mainstream”.
“Ustedes dirán que son un lindo consejo, es un consejo para bien”, admitió la influencer al hablarle a sus seguidores. "Cuando no te podés delinear como que entonces te quedás con otra parte del consejo que es ‘así te queda como el or...’ y uno se está amigando con algo nuevo”, aseguró.
“Igual, nada, si quieren seguimos, los comentarios pueden decir igual te delineaste como el or..., no cambian nada, traté de alinearme solo por afuera”, finalizó su historia con humor.
Ante la consulta de un seguidor sobre cómo es la operación en los ojos que se hizo, Nati Jota dio detalles de lo que sintió y en qué consiste el método.
"Cómo fue la operación? Mi hija tiene 18 años y se quiere operar", le consultaron vía Instagram. Y allí la influencer dio una extensa explicación sobre cómo fue el procedimiento.
"La operación (la que me hice yo, entiendo que hay otras) fue para corregir mi miopía y astigmatismo. Después de un tiempo sin aumentar la graduación, se considera operable", indicó la influencer.
Y describió: "Te anestesian mucho los ojos con gotas. Sentís los párpados muy pesados. Entrás, te acostas en la camilla boca arriba, para que te quede por encima de la cara la maquinola".
"Te tapan un ojo, al otro lo ubican bien y te dicen todo el tiempo: mirá la luz verde, hay una rojas al costado que me daba fobia al pensamiento intrusivo que no dejaba de aparecer de moverme hacia ellas. Vos ves todo pero no sentís nada", continuó la conductora.
Y remarcó de ese momento: "Solo ves algo que pasa por tu ojo, luces, ruido, más o menos borroso o de repente no ves porque taparon con algo. El doctor en mi caso me iba diciendo a la perfección todo lo que yo iba viendo y eso me daba mucha tranquilidad".
"Todo esto literal dura dos minutos, no subo el video porque pienso que puede dar impresión al pedo y porque tengo miedo que Instagram me denuncie", concluyó Nati Jota.