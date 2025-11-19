El desconsuelo de Nati Jota al desobedecer a sus médicos tras una operación: "No aguanté"

“Ustedes dirán que son un lindo consejo, es un consejo para bien”, admitió la influencer al hablarle a sus seguidores. "Cuando no te podés delinear como que entonces te quedás con otra parte del consejo que es ‘así te queda como el or...’ y uno se está amigando con algo nuevo”, aseguró.

“Igual, nada, si quieren seguimos, los comentarios pueden decir igual te delineaste como el or..., no cambian nada, traté de alinearme solo por afuera”, finalizó su historia con humor.

Embed

Cómo es la operación de ojos que se hizo Nati Jota

Ante la consulta de un seguidor sobre cómo es la operación en los ojos que se hizo, Nati Jota dio detalles de lo que sintió y en qué consiste el método.

"Cómo fue la operación? Mi hija tiene 18 años y se quiere operar", le consultaron vía Instagram. Y allí la influencer dio una extensa explicación sobre cómo fue el procedimiento.

"La operación (la que me hice yo, entiendo que hay otras) fue para corregir mi miopía y astigmatismo. Después de un tiempo sin aumentar la graduación, se considera operable", indicó la influencer.

Y describió: "Te anestesian mucho los ojos con gotas. Sentís los párpados muy pesados. Entrás, te acostas en la camilla boca arriba, para que te quede por encima de la cara la maquinola".

"Te tapan un ojo, al otro lo ubican bien y te dicen todo el tiempo: mirá la luz verde, hay una rojas al costado que me daba fobia al pensamiento intrusivo que no dejaba de aparecer de moverme hacia ellas. Vos ves todo pero no sentís nada", continuó la conductora.

Y remarcó de ese momento: "Solo ves algo que pasa por tu ojo, luces, ruido, más o menos borroso o de repente no ves porque taparon con algo. El doctor en mi caso me iba diciendo a la perfección todo lo que yo iba viendo y eso me daba mucha tranquilidad".

"Todo esto literal dura dos minutos, no subo el video porque pienso que puede dar impresión al pedo y porque tengo miedo que Instagram me denuncie", concluyó Nati Jota.