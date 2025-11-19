Escándalo total: Ulises Bueno echó a Flor Vigna y salieron a la luz los conflictos ocultos
Flor Vigna ya no pertenece a Almenara, la productora del artista cordobés, Ulises Bueno. ¿Qué fue lo que precipitó la desvinculación?
19 nov 2025, 14:43
En las últimas horas salió a la luz una noticia que movió con fuerza a la industria musical de Córdoba: Ulises Bueno decidió desvincular a Flor Vigna de su productora, poniendo fin a una colaboración que había comenzado hace apenas unos meses. La confirmación llegó a través de Juan Etchegoyen, quien dio detalles en Mitre Live y reveló cómo se produjo la ruptura laboral entre ambos artistas.
El periodista abrió su ciclo con un anticipo que, según explicó, llevaba días circulando de manera interna sin hacerse público. En el inicio, destacó: “Quiero abrir el programa de hoy con una novedad de último momento que me cuentan que ya lleva unos días pero que no había salido a la luz”. A continuación, planteó el misterio alrededor de la noticia: “El enigmático es sobre un cantante que echó de su productora a una cantante”, frase con la que terminó de instalar el tema antes de confirmar que se trataba de Ulises y Vigna.
Etchegoyen detalló que el músico decidió dejar afuera a la artista de su empresa musical, lo que tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque la alianza parecía avanzar con naturalidad. De acuerdo con su versión, los desacuerdos internos marcaron el rumbo de la separación profesional. Tal como relató al aire:“Los motivos que me dan a mí es que Flor y Ulises no congeniaban con las decisiones que se estaban tomando”. El periodista repitió nuevamente la información en su programa, subrayando el carácter reciente y reservado de la noticia con las mismas expresiones: “Quiero abrir el programa de hoy…” y “El enigmático es sobre un cantante…”, insistiendo en que se trataba de una situación delicada.
Según explicó, a Vigna ya se le habían planteado estas diferencias y finalmente ambas partes acordaron disolver el contrato de manera conjunta. Aunque la colaboración duró cerca de cinco meses, el vínculo no terminó del mejor modo. Etchegoyen sumó otro dato llamativo al señalar: “Ella sigue siguiéndolos en redes sociales, pero la productora Almenara ya no sigue a Flor Vigna, lo cual confirma el distanciamiento”.
El conductor también profundizó en la interna laboral y apuntó a factores personales como parte del conflicto. Tal como afirmó, “Me dijeron que el ego de uno y del otro tuvo un rol clave en todo esto”. Además, mencionó que algunos artistas de la misma productora no tendrían buena relación con Vigna, lo que habría generado tensiones que complicaron aún más el ambiente de trabajo.
Pese a la desvinculación, todavía queda un último vestigio de la cantante dentro de la productora de Ulises. Según precisó Etchegoyen,“Lo único que queda de ella en la empresa es su gigantografía como artista”, una imagen que ahora funciona como único recuerdo de una sociedad breve, intensa y que, finalmente, no logró sostenerse en el tiempo.
¿Ulises Bueno logró superar sus problemas con las drogas gracias al vínculo con su hija?
Ulises Bueno habló a corazón abierto sobre su lucha contra las adicciones y contó que revincularse con su hija Alma fue clave para su recuperación.
En una nota con Gente, el artista cordobés destacó que su hija adolescente fue su "gran inspiración para hacer las cosas bien".
Ulises reconoció que atravesó una etapa oscura, marcada por los excesos y las malas compañías, pero hoy lleva dos años limpio y acompañado por "el amor incondicional" de Alma.
El cordobés mencionó que la joven es parte de su tratamiento. El cantante reveló que se vinculó más con su hija para "no tener recaídas o malos momentos".
"Cuando empecé a tomar conciencia, a recuperarme y a estar bien de salud, empecé a vincularme más con ella y a aferrarme para no tener recaídas o malos momentos", enfatizó.
Por último, Ulises señaló que, tal vez, Alma siga sus pasos algún día. "La música le apasiona, toca la guitarra y canta", compartió, con orgullo y absoluta felicidad.