Deportes
Independiente
Drogas
ESCÁNDALO

Alcohol, drogas y pedido de disculpas: las polémicas imágenes que desataron la polémica en Independiente

Un futbolista de Independiente pidió disculpas tras la difusión de imágenes tomadas en su departamento donde se veían drogas y alcohol. ¿Cuál fue su explicación?

Alcohol, drogas y pedido de disculpas: las polémicas imágenes que desataron la polémica en Independiente

Matías Abaldo, delantero de Independiente, se vio envuelto en las últimas horas en una fuerte polémica luego de que se difundieran en redes sociales imágenes tomadas en su departamento donde se observaban marihuana, alcohol y dólares sobre una mesa. Las fotos fueron compartidas por un cantante uruguayo, amigo del futbolista, y rápidamente generaron críticas entre los hinchas del Rojo.

Independiente busca DT: los candidatos que suenan tras la salida de Julio Vaccari
Independiente busca DT: los candidatos que suenan tras la salida de Julio Vaccari

El propio jugador decidió romper el silencio y, a través de un mensaje en Instagram, pidió disculpas y explicó cómo se originaron las publicaciones que lo pusieron en el centro de la escena.

Qué dijo Matías Abaldo tras la viralización de las fotos

En un texto que compartió en sus redes, el futbolista uruguayo intentó aclarar la situación y llevar tranquilidad a los simpatizantes del club de Avellaneda. “Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo a algunas imágenes que se viralizaron en las redes. Soy amigo de @elmenoragustin y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, escribió Abaldo.

El atacante de 21 años también reconoció que las publicaciones fueron inoportunas, sobre todo teniendo en cuenta el delicado momento futbolístico que atraviesa Independiente, último en la zona B de la Copa de la Liga.

“Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo. Pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, agregó.

abaldo_independiente

Cómo se originaron las imágenes que generaron la polémica

Las fotos que desataron la controversia fueron publicadas por el cantante Agustín Rodríguez, conocido en el ambiente musical como El Menor, oriundo de Canelones, Uruguay.

En una de las imágenes se observa una mesa con marihuana, bebidas alcohólicas y dólares, mientras que en otra se ve un encendedor. Según explicó el músico, las tomas fueron registradas en el departamento del jugador, pero durante la grabación de un video musical.

“Mi amigo lo único que hizo fue prestarme el balcón para unas tomas de un video mío que está por salir y nada más. No consumió nada de lo que había en el video ni en mi publicación. No especulen de más ni juzguen a los jugadores por una mala racha de un club”, escribió El Menor en su cuenta de Instagram, respaldando la versión del futbolista.

Imagenes notas A24 (3)

Cuál es el presente de Abaldo en Independiente

Matías Abaldo llegó a Independiente a mediados de este año, proveniente de Defensor Sporting, con el objetivo de reforzar la delantera del equipo que en ese momento dirigía Julio Vaccari. Sin embargo, su rendimiento aún no logró consolidarse: disputó diez partidos en el semestre, pero no convirtió goles.

El préstamo del delantero uruguayo se extiende hasta junio de 2026, y su continuidad dependerá del nuevo cuerpo técnico y de su rendimiento en los próximos meses.

No es la primera vez que el futbolista atraviesa una situación compleja. A fines de 2024, cuando jugaba en Gimnasia y Esgrima La Plata, fue noticia tras ausentarse de una concentración sin aviso y regresar a Uruguay. En aquel momento, el club informó que el jugador se encontraba en tratamiento psiquiátrico por problemas de salud mental.

“No queremos que le pase lo del Morro García”, había dicho entonces su representante, Edgardo Lasalvia, en referencia al delantero uruguayo que se quitó la vida en 2021 y cuya historia marcó profundamente al fútbol de su país.

Después de ese episodio, Abaldo se recuperó y regresó al fútbol uruguayo, donde sumó 19 partidos y tres goles con Defensor Sporting antes de dar el salto a Independiente.

