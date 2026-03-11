El duro comunicado de la familia de Luana de Gran Hermano tras el cruce con su novio: "Deberían quedar..."
Tras lo sucedido anoche en Gran Hermano, la familia de la participante decidió realizar un extenso comunicado en el que manifestaron su indignación.
11 mar 2026, 07:25
El duro comunicado de la familia de Luana de Gran Hermano tras el cruce con su novio: "Deberían quedar..."
En la noche del martes, Gran Hermano sumó una nueva herramienta al juego llamada “derecho a réplica”, que permite que personas del exterior ingresen virtualmente para decir lo que piensan frente a los jugadores. Sin embargo, lo que parecía una simple dinámica terminó generando uno de los momentos más polémicos de la temporada.
La primera en enfrentarse a esta situación fue Luana Fernández, quien tuvo que escuchar en vivo a Lucas, su expareja, con quien había finalizado la relación mientras estaba dentro de la casa. El picante cruce no pasó desapercibido y dejó a la participante visiblemente afectada.
Durante el intercambio, Luana no pudo contener las lágrimas y llegó a preguntarle a la producción por qué la habían expuesto de esa manera frente a millones de espectadores. La situación fue tan fuerte que incluso manifestó sus ganas de abandonar la casa, algo que generó preocupación entre sus seguidores.
Tras lo ocurrido en el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe, la familia de la participante decidió realizar un extenso comunicado en redes sociales en el que manifestaron su indignación por lo sucedido.
Embed
Qué dijo la familia de Luana tras lo sucedido en Gran Hermano
En el mensaje, apuntaron directamente contra la exposición que sufrió la joven y defendieron su forma de ser: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es autentica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea por así lo decide. Gracias.”
Por el momento, la continuidad de Luana en la casa es una incógnita, aunque lo ocurrido ya quedó marcado como uno de los momentos más fuertes y polémicos de esta edición de Gran Hermano 2026.