El duro comunicado de la familia de Luana de Gran Hermano tras el cruce con su novio: "Deberían quedar..."

Qué dijo la familia de Luana tras lo sucedido en Gran Hermano

En el mensaje, apuntaron directamente contra la exposición que sufrió la joven y defendieron su forma de ser: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es autentica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea por así lo decide. Gracias.”

Por el momento, la continuidad de Luana en la casa es una incógnita, aunque lo ocurrido ya quedó marcado como uno de los momentos más fuertes y polémicos de esta edición de Gran Hermano 2026.