Fatboy Slim rindió homenaje a Messi y al Indio Solari en una noche inolvidable

Las dos horas también sirvieron para reconocer a los pioneros de la música electrónica y esas canciones que abrieron el camino para que este sonido sea masivo. “Go” de The Chemical Brothers, “Star 69” del propio Norman, “Love Story” de Layo & Bushwacka” y “Born Slippy” de Underworld fueron de los momentos más celebrados y eufóricos de una noche para el recuerdo de FATBOY SLIM en el Movistar Arena.

circulares en lo alto más una detrás del DJ sumergieron a todos en un viaje por imágenes que mezclaban a Norman Cook tocando con el público, con bailarinas que en lugar de cabeza tenían el clásico logo amarillo de SMILE, mensajes como “sólo el amor vence al odio” o el icónico personaje de la tapa de su disco You’ve Come a Long Way Baby”.

Esta fecha fue el cierre de una serie de tres shows seguidos en Argentina. El jueves se presentó en el formato The Grand Show, en JET de Costanera Norte y el viernes había actuado frente a más de 5.000 personas.