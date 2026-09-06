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Fatboy Slim rindió homenaje a Messi y al Indio Solari en una noche inolvidable

El DJ británico se presentó el sábado 5 de septiembre por la noche en Buenos Aires. Frente a más de 10.000 personas, demostró su conexión con el público argentino con hits como “Right Here Right Now”, “Praise You” y “Eat Sleep Rave Repeat” y un remix especial de “Encuentro con un ángel amateur” del artista que falleció el 5 de junio pasado.

6 sept 2026, 08:00
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FatBoy Slim - 233902 - BP8A4684 - Foto de @arnedonacho
FatBoy Slim - 233902 - BP8A4684 - Foto de @arnedonacho

El DJ y productor británico FATBOY SLIM regresó por segundo año consecutivo al Movistar Arena de Buenos Aires y volvió a demostrar que conecta con el público argentino como pocos artistas lo hacen. Entre clásicos de la era MTV como “Right Here Right Now” y “Praise You” y la actitud de la figura más rockera que tiene la historia de la música electrónica, más de 10.000 personas bailaron por dos horas, sin importar si estaban en el campo (una especie de dancefloor masivo) o en las plateas del estadio.

Norman Cook forjó una carrera como FATBOY SLIM creando éxitos con el sampleo. En su nueva presentación en Buenos Aires, esa capacidad de unir fragmentos de distintas canciones para generar algo nuevo se lució con un remix muy especial de “Un encuentro con un ángel amateur” del Indio Solari, justo el día que se cumplieron tres meses de la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mientras tanto, en las pantallas aparecieron imágenes de Lionel Messi, que acaba de retirarse de la selección argentina de fútbol, y del Indio cantando.

El momento que nadie se esperaba era que FATBOY SLIM tomara el hit viral de Norberto Degoas, el de “El Condor, Buenos Aires-Mar del Plata”, para hacerlo sonar en el medio de su set del Movistar Arena. La primera vez que lo había escuchado había sido dos días antes, cuando Matías Martin y Clemente Cancela se lo mostraron en su programa Todo Pasa, en Urbana Play 104.3, y decidió sumarlo a su set.

Las dos horas también sirvieron para reconocer a los pioneros de la música electrónica y esas canciones que abrieron el camino para que este sonido sea masivo. “Go” de The Chemical Brothers, “Star 69” del propio Norman, “Love Story” de Layo & Bushwacka” y “Born Slippy” de Underworld fueron de los momentos más celebrados y eufóricos de una noche para el recuerdo de FATBOY SLIM en el Movistar Arena.

circulares en lo alto más una detrás del DJ sumergieron a todos en un viaje por imágenes que mezclaban a Norman Cook tocando con el público, con bailarinas que en lugar de cabeza tenían el clásico logo amarillo de SMILE, mensajes como “sólo el amor vence al odio” o el icónico personaje de la tapa de su disco You’ve Come a Long Way Baby”.

Esta fecha fue el cierre de una serie de tres shows seguidos en Argentina. El jueves se presentó en el formato The Grand Show, en JET de Costanera Norte y el viernes había actuado frente a más de 5.000 personas.

     

 

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