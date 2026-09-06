Fatboy Slim rindió homenaje a Messi y al Indio Solari en una noche inolvidable

El DJ y productor británico FATBOY SLIM regresó por segundo año consecutivo al Movistar Arena de Buenos Aires y volvió a demostrar que conecta con el público argentino como pocos artistas lo hacen. Entre clásicos de la era MTV como “Right Here Right Now” y “Praise You” y la actitud de la figura más rockera que tiene la historia de la música electrónica, más de 10.000 personas bailaron por dos horas, sin importar si estaban en el campo (una especie de dancefloor masivo) o en las plateas del estadio.