Ángel de Brito reveló quién sería el nuevo amor de Nicki Nicole a horas de confirmarse su separación

IG Ángel de Brito sobre Nicki Nicole y Mernuel

"Buenas noches Ángel, perdoná la hora! Un amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos", puede leerse el mensaje que una de sus fuentes le hizo llegar sumándose a la primicia de Yanina Latorre, revelando así en los brazos de quién se estaría consolando la joven cantante argentina.

Pero eso no fue todo. Porque allí también puede leerse que hasta le detallaron al periodista el lugar en el que fueron vistos súper acaramelados: "Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos en Picheo, un boliche de Capital".

Vale señalar que esta información salió a la luz mientras Mernuel estaba en la ceremonia de los premios Ídolo, donde fue galardonado con la estatuilla al ídolo del año.

Mernuel

Cómo se filtró la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

La sorpresiva separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Desde que iniciaron su vínculo, la pareja había mostrado idas y vueltas que generaban expectativa entre sus fanáticos. Con 18 años él y 25 ella, muchos especulaban que sostener la relación resultaría complicado, sobre todo por la distancia geográfica y las exigencias profesionales de ambos.

Lamine Yamal, considerado una de las promesas más importantes del fútbol mundial, y Nicki Nicole, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional en la actualidad, se enfrentaban a los obstáculos típicos de carreras que requieren viajes constantes y agendas muy ajustadas. La noticia de la ruptura llegó a través de Yanina Latorre, quien la difundió en sus historias de Instagram, sorprendiendo a quienes seguían de cerca la relación.

Yanina Latorre 1

"Fue por teléfono. Ella está acá en Buenos Aires y él en Barcelona", reveló la conductora de SQP (América TV), explicando que la distancia habría sido un factor determinante en la decisión de separarse. Según la panelista, la ruptura se produjo poco después de que Nicki regresara a la capital argentina tras su estadía en Europa, marcando un punto de inflexión en la pareja.

A pesar de la decisión de poner fin al vínculo, la ruptura se habría dado en términos amistosos. "Seguramente ella viaje a Barcelona a fin de año y verán qué les pasa mientras tanto", agregó Yanina, dejando entrever que podría existir la posibilidad de un reencuentro en el futuro.

IG Yanina Latorre separación Nicki Nicole Lamine Yamal

Además, la panelista destacó que la pareja habría querido mantener la noticia de manera discreta, aunque los detalles sobre los motivos concretos de la separación no trascendieron. "No sé por qué no querían que se sepa", reconoció, subrayando el carácter reservado que intentaron darle a esta decisión personal.

La separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal confirma la complejidad de mantener relaciones sentimentales bajo la presión de carreras exigentes y la distancia geográfica. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad, esperando quizá un posible reencuentro entre la cantante y el joven futbolista que tantas veces generó titulares y comentarios en redes sociales.