La confesión de Lola Tomaszeuski sobre Manuel Ibero que terminó en lágrimas: "Me hacía mal"

Acto seguido, recordó una situación que vivió durante un viaje a Brasil para visitar a sus padres, una experiencia que, según contó, estuvo atravesada por discusiones y que terminó haciéndola sentir que sus necesidades no eran comprendidas. "No sentía ese amor que sentía antes y me hacía mal. Y me fui a ver a mis papás a Brasil y eran todos los días discusiones y yo decía: 'Pero, boludo, no lo veo hace tres meses a mi papá, dejame disfrutar esta semana'. Y como que sentía que no se ponía en mi lugar nunca, de darme mi tiempo", expresó.

Qué dijo Lola cuando le preguntaron si Manuel le fue infiel

Después de confirmar el final de su relación, Lola, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada, se refirió al complejo momento personal que atraviesa luego de poner distancia con Manuel, quien también formó parte del reality de Telefe.

En el streaming de Telefe, Fefe Popgold no dudó en ir al grano y le preguntó directamente por las razones de la ruptura: “¿Nos contás por qué cortaron con Manu? Queremos saber”.

Conmovida por lo que vivió en las últimas horas, Lola reconoció que todavía necesita espacio para asimilar lo ocurrido y relató que atravesó episodios de mucha ansiedad. "La verdad es que ahora estoy bastante angustiada con todo lo que pasó. Acaba de pasar otra cosa que no me gustó mucho, entonces prefiero, por lo menos hasta mañana, seguir tomándome el día para relajarme un poco, porque hay mucha información de golpe, y recién ahora me estoy pudiendo calmar, tuve mucho ataque de ansiedad también", expresó.

Durante la charla, Romina Uhrig quiso saber si la decisión había tenido que ver con una supuesta infidelidad. Lola fue clara al descartar esa versión y subrayó que nunca buscó dejar mal parado a Manuel al anunciar la separación. "No, justamente en mi comunicado en ningún momento hablé de infidelidad, en ningún momento hablé mal de él tampoco. Yo dije que me voy a quedar con los momentos lindos, fue más que nada falta de comunicación, no de comunicación, pero sino de falta de... de entendimiento. Tenemos distintas formas de amar, y la verdad que cuando se lo decís una vez y sigue todo igual... yo la verdad que no estoy en un momento que quiera seguir intentando cosas en un lugar donde me hago daño a mí misma", sostuvo.

Así, la exjugadora de Gran Hermano dejó en evidencia que la separación no se debió a terceros, sino a diferencias internas en la pareja y a maneras distintas de concebir y expresar el amor.