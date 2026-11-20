Para él, lo sucedido "es una broma de X que después se diluye", y agregó con ironía: "Una estupidez, una tontera que todos se dan cuenta que es una noticia inventada".

Después apuntó contra el tono de los mensajes atribuidos a la actriz: "A ver Florencia, vos ahora amenazas. Todo el mundo se da cuenta que es una broma, ¿para tanto la indignación para decirle que lo vas a denunciar? Me parece que ahora sos una especie de patotera".

Qué le dijo Gómez Rinaldi a Florencia Peña sobre sus próximos trabajos

Para cerrar su descargo, Daniel Gómez Rinaldi dejó de lado la polémica en redes y se refirió a los próximos desafíos laborales de Florencia Peña, con un consejo cargado de ironía: "Ponete a entrenar la voz Florencia, porque tenés que hacer Las Hijas en Mar del Plata y después te viene el desafío de hacer Chicago. Vos que te crees que sos Alejandra Radano, por favor Florencia Peña. Ubicate un poco y deja de amenazar a la gente", sentenció.