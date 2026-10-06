La imagen de Celia Messi que emocionó durante la despedida de Leo en la Selección Argentina

Qué dijo Sofi Martínez sobre Messi

Sofi Martínez habló sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y destacó la importancia que tiene el capitán para toda una generación.

Durante su participación en Nadie Dice Nada (Luzu), Nico Occhiato le recordó que iba a realizar una de las últimas entrevistas a Messi con la camiseta argentina. Sofi se mostró emocionada y destacó lo que representa el futbolista para los argentinos.

"Le vas a hacer la última nota con la camiseta de la Selección", le recordó Nico. Y Sofi explicó: "Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos, más allá de lo personal que le pasa y creo que para toda una generación es muy importante no solo para los que nos dedicamos a lo deportivo sino para todos los fanáticos del fútbol que no conocen una selección sin Leo".

"Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria y no te acordas tanto y ahora una etapa para todos”, continuó analizando.

Luego, Sofi recordó la entrevista que le hizo a Messi antes de la final del Mundial de Qatar, cuyas palabras tuvieron una enorme repercusión internacional. "Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", comentó.

La periodista explicó que sintió que ese era el momento indicado para hablarle al capitán y agradecerle por todo lo que había hecho, sin importar todavía el resultado de la final.

"Sentí que era el momento para decírselo, era ahora o nunca antes del resultado de la final, decirle que todo lo que había hecho es mucho más importante que lo que pasara en la final por más que todos queríamos ganar ese partido”, explicó.

Sobre aquel momento, Sofi reconoció: “Siempre tartamudeo cuando hablo y en ese momento me salió perfecto. Estaba nerviosa y emocionada, las dos cosas”.