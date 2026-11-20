La decisión también sorprendió a la producción, que luego lo llamó para preguntarle qué había pasado. “Estaba apurado, no me podía detener. Repartan el corte que dije en Rivadavia para todos los medios presentes”, fue la respuesta que le atribuyeron al conductor.

Qué dijo Mercedes Ninci de Nelson Castro

Mercedes Ninci defendió a Nelson Castro por los comentarios que hizo sobre Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la cronista respaldó a su colega y sostuvo que sus dichos no tuvieron mala intención.

“Nelson es una persona intachable. No puede haber tenido mala intención contra nadie. Todo el mundo sabe lo honesto que es”, afirmó Ninci. Su defensa llegó después de que el periodista de TN recibiera críticas por usar la palabra “mugre” al describir el estado de algunas calles de la ciudad peruana.

Ninci también habló de su propia cobertura y destacó el trato que recibió en Chiclayo. Además, contó que le pidió disculpas al representante de los pueblos originarios que se reunió con el Papa, luego de haber usado la palabra “tribus” en un despacho para Radio Mitre desde Pucallpa.