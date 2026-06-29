Revelaron la demoledora frase de Marcelo Bielsa al plantel de Uruguay tras la reunión de despedida: "Me..."

El turbulento y desgastado ciclo de la Celeste en la Copa del Mundo sumó su último y más dramático capítulo en la intimidad de la concentración. Marcelo Bielsa no seguirá al frente de la selección de Uruguay tras la temprana eliminación en la fase de grupos y se despidió de los jugadores en una reunión en Playa del Carmen, México. Cabizbajo, repitiendo la misma postura que exhibió durante toda su estadía en el Mundial 2026, el director técnico rosarino le puso punto final a su proceso con palabras cargadas de dolor y reproches que impactaron de lleno en el vestuario.