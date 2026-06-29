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Revelaron la demoledora frase de Marcelo Bielsa al plantel de Uruguay tras la reunión de despedida: "Me..."

El entrenador argentino no continuará al frente de la Celeste tras el fracaso en la fase de grupos del Mundial 2026. En la concentración, el DT encaró a los 26 futbolistas en un tenso monólogo de despedida y ya convocó a una conferencia de prensa en Montevideo.

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Revelaron la demoledora frase de Marcelo Bielsa al plantel de Uruguay tras la reunión de despedida: Me...

El turbulento y desgastado ciclo de la Celeste en la Copa del Mundo sumó su último y más dramático capítulo en la intimidad de la concentración. Marcelo Bielsa no seguirá al frente de la selección de Uruguay tras la temprana eliminación en la fase de grupos y se despidió de los jugadores en una reunión en Playa del Carmen, México. Cabizbajo, repitiendo la misma postura que exhibió durante toda su estadía en el Mundial 2026, el director técnico rosarino le puso punto final a su proceso con palabras cargadas de dolor y reproches que impactaron de lleno en el vestuario.

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Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Antes de emprender la vuelta de forma desarticulada y en vuelos comerciales —debido a que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) canceló definitivamente la posibilidad de regresar en un avión chárter—, el "Loco" citó de urgencia a los 26 futbolistas convocados en el hotel donde hacía base la delegación charrúa. De acuerdo con lo revelado en las últimas horas desde el otro lado del charco, varios testigos coinciden en que la reunión fue estrictamente un monólogo de Bielsa, quien habló con un ánimo visiblemente más sereno tras la dura derrota sufrida ante España en Guadalajara, pero con una contundencia implacable.

Qué les dijo Marcelo Bielsa a los jugadores de Uruguay en su despedida

El clima de pesadumbre y las caras largas dominaron el salón del hotel de Playa del Carmen. Si bien los primeros tramos del cónclave transcurrieron en buenos términos institucionales, una sentencia de Marcelo Bielsa cayó como una auténtica bomba entre los futbolistas más experimentados de la delegación: "Me voy triste porque me dejaron solo", les reprochó textualmente el DT.

Para cerrar su alocución ante el plantel, el técnico dejó una reflexión cruda y tajante sobre el legado de su gestión en el fútbol oriental: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada", sentenció de forma infausta y exagerada, exponiendo la enorme distancia que terminó de quebrantar la relación entre el cuerpo técnico y sus dirigidos en Norteamérica.

Cuándo hablará Marcelo Bielsa en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay

A pesar de que el veredicto interno ya fue debidamente comunicado a los protagonistas dentro del búnker mexicano, la formalización ante el público y el periodismo se trasladará a territorio oriental. El próximo martes, desde las 18:00 horas, Marcelo Bielsa convocó a una conferencia de prensa oficial en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se espera que confirme públicamente su salida definitiva de la dirección técnica de la Celeste.

La realidad marca que la Selección de Uruguay llegó a disputar la actual Copa del Mundo sumergida en un viciado y complejo clima interno que hacía prever un desenlace conflictivo. Las filosas críticas iniciales de Luis Suárez, la denuncia pública de Agustín Canobbio y una profunda crisis de identidad futbolística que tuvo al propio Bielsa en el ojo de la tormenta terminaron por dibujar el mapa perfecto de un ciclo deportivo que, entre huelgas tácticas y portazos en las asambleas, concluyó de la peor manera posible en la primera fase del torneo.

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