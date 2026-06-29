Revelaron la demoledora frase de Marcelo Bielsa al plantel de Uruguay tras la reunión de despedida: "Me..."

Cuándo hablará Marcelo Bielsa en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay

A pesar de que el veredicto interno ya fue debidamente comunicado a los protagonistas dentro del búnker mexicano, la formalización ante el público y el periodismo se trasladará a territorio oriental. El próximo martes, desde las 18:00 horas, Marcelo Bielsa convocó a una conferencia de prensa oficial en el Estadio Centenario de Montevideo, donde se espera que confirme públicamente su salida definitiva de la dirección técnica de la Celeste.

La realidad marca que la Selección de Uruguay llegó a disputar la actual Copa del Mundo sumergida en un viciado y complejo clima interno que hacía prever un desenlace conflictivo. Las filosas críticas iniciales de Luis Suárez, la denuncia pública de Agustín Canobbio y una profunda crisis de identidad futbolística que tuvo al propio Bielsa en el ojo de la tormenta terminaron por dibujar el mapa perfecto de un ciclo deportivo que, entre huelgas tácticas y portazos en las asambleas, concluyó de la peor manera posible en la primera fase del torneo.