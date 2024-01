El tenso cruce entre Riquelme y el "Chavo" Fucks: "Eso no se dice..."

Esto generó la indignación del periodista, quien se defendió y presentó tres puntos clave: “Román, permitime. En el caso de Barco no creo que sea buena plata (para Boca). Segundo, no tengo que opinar de todo. Tercero, no hablo todo el día de esto. Lo que te quiero decir es que no es el único club que tiene este problema Boca, conocemos las cotizaciones de los jugadores y no es que opinamos de plata”.

La tensión en la charla aumentó hasta llegar a un punto crítico después de una fuerte declaración de Fucks. “Vos hablás mucho de los medios y a veces decís cosas que no pasan. Me molesta porque vos me hablas de periodismo, decís cosas que están equivocadas y después cualquier gil lo levanta”, expresó con evidente malestar, mientras Riquelme repetía: "No te enojes".

Sorprendido por estas palabras, Riquelme respondió: “Tampoco está bien que digas cualquier gil porque es feo lo que estás diciendo en la tele a las tres de la tarde. A las tres de la tarde no se dice eso”.

Este intercambio se volvió viral debido a la notable disparidad entre la intensidad del periodista y la serenidad del presidente de Boca.

Juan Román Riquelme, muy duro contra el Colo Barco tras su salida de Boca: "Lo que hizo..."

La novela de Valentín Barco en Boca ha sumado un nuevo episodio. Esta vez, Juan Román Riquelme habló sobre la complicada salida del Colo al Brighton de Inglaterra y lanzó críticas hacia el futbolista y su representante.

“A mí me tocó ser futbolista, no sé si me fue bien o no o mejor que él. A mi me vinieron a buscar muchos equipos y siempre dije que no. Después el representante te quiere convencer y luego la familia también, pero el que firma el papel es el jugador. Lo que hizo para mí está muy mal”, expresó en una entrevista que brindó en ESPN.

“Cuando vos presentás un papel para rescindir es una decisión tuya. Es una decisión del jugador, no hay que darle vuelta. Ahora con el chico de Vélez (Santiago Castro) pasa lo mismo, se va por la cláusula, ¿el representante del chico quién es? ¿Es el mismo? Y bueno...“, agregó. Tanto el delantero del Fortín, que se trasladará al Bologna de Italia, como Barco comparten a Adrián Ruocco como representante.

“Si toma la decisión que toma, se tiene que hacer cargo. No vale que ‘no se le atendió el teléfono’, nosotros nos reunimos para renovarle por varios años y subir la cláusula. Pero vuelvo a repetir, la decisión fue del jugador”, afirmó y agregó: “Eso no se hace. Tampoco está bien lo que hace el otro club, está muy mal. Nosotros hicimos las cosas normal”.

Además, Riquelme se refirió a las cláusulas de rescisión de los jóvenes talentos: “Si ponés una cláusula de US$ 50.000.000, los representantes te piden que el jugador cobre US$ 5 millones y a dólar billete ¿Cómo hacemos? No se puede. Con todo lo que duele y con lo mucho que nos gusta el fútbol”.