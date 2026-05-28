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La fuerte explicación de Santiago del Moro sobre la advertencia a Nigro en Gran Hermano: "Está..."

Santiago del Moro explicó el trasfondo de la fuerte exposición que el Big le hizo a Nigro en Gran Hermano, cuando incluso le ofreció la puerta giratoria por su supuesta falta de juego dentro de la casa.

28 may 2026, 17:27
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La tajante explicación de Santiago del Moro sobre la advertencia a Nigro en Gran Hermano: Está...
La tajante explicación de Santiago del Moro sobre la advertencia a Nigro en Gran Hermano: Está...

La tajante explicación de Santiago del Moro sobre la advertencia a Nigro en Gran Hermano: "Está..."

Luego del llamado de atención que recibió Nigro dentro de la casa de Gran Hermano por una supuesta falta de juego y poca participación en la dinámica del reality, Santiago del Moro salió a aclarar en vivo qué fue lo que ocurrió y explicó los motivos detrás de la decisión de la producción.

Tras la repercusión que generó el fuerte comunicado que el Big le dedicó al joven frente a todos los participantes, el conductor buscó bajarle el tono a la situación y aclaró en su programa radial Club del Moro, por La 100.

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A esta altura de la competencia sienten que no tiene juego y hasta la está pasando más o menos ”, expresó el conductor, dejando entrever la preocupación que existe alrededor de la actitud del participante dentro del reality.

Además, Del Moro remarcó que el programa analiza constantemente el compromiso de cada jugador con la experiencia: “Lo que evalúa Gran Hermano es que hay tantos chicos y chicas con ganas de estar ahí, y parece que a él no le interesa. Los castings que hizo son muy buenos, es un chico que habla mucho y al que le gusta mucho el programa ”.

Cuando lo llaman al confesionario es como si no estuviera interesado en la casa. Si bien hubo jugadores de ese perfil, estaban interesados en seguir en competencia”, explicó, que lo que más llamó la atención fue la desconexión que Nigro muestra en distintos momentos de la convivencia.

Del Moro dejó una frase contundente sobre cómo ven actualmente al participante dentro del juego: “Está ajeno a la casa. Se le abre la puerta porque no tiene ganas de estar. Ante la consulta sobre si Nigro había manifestado directamente sus ganas de abandonar el reality, Santiago fue tajante: “No llega ni a eso”.

"Si él es vivo, se agarra de esto y puede transformarse en protagonista. Me encantaría que esto lo ayude mucho, pero la verdad es que está de observador", cerró.

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Cuál fue el comunicado de Gran Hermano a Nigro

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) durante la última gala de nominación, cuando el Big decidió intervenir de manera directa y apuntó contra Nigro por su escasa participación dentro del juego. Frente a todos sus compañeros, el participante recibió un fuerte llamado de atención que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del reality.

Todo comenzó cuando la voz irrumpió en la casa con un mensaje contundente sobre la importancia de involucrarse activamente en la competencia. "Hoy es noche de nominaciones. La nominación es una herramienta fundamental de este juego, ya lo hemos hablado. Pero pienso que no corresponde que le brinde esta posibilidad a alguien que no está jugando", comenzó diciendo el Big.

Lejos de quedar ahí, el comunicado avanzó con una reflexión sobre el compromiso que implica formar parte del programa y el nivel de exposición que demanda el reality más visto del país: "Me gustaría poder decir que todos comprenden la importancia de esta experiencia que saben que este no es un lugar para estar escondidos o para perpetuarse en la sombra sin exponerse".

Y agregó: "Lamentablemente, no todos le hacen honor a este desafío. Cuando hablo de exponerse, me refiero a animarse, arriesgarse, a darlo todo, demostrando ganas, pasión por esta competencia. Más aún, sabiendo que están formando parte de la Generación Dorada".

"Considero que ya tuviste tiempo suficiente para adaptarte a mi casa. Sin embargo, quiero ser totalmente franco con vos. No te veo jugar. No estás honrando la posibilidad, esta gran posibilidad que te vende. Y por supuesto tampoco estás honrando a tus compañeros. Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria. Pero esto esto es tu decisión. Irte o quedarte", le dijo directamente a Nigro, quien escuchó atentamente mientras el Big cuestionaba su desempeño dentro de la casa.

Visiblemente sorprendido por la situación, el joven intentó aclarar su postura y respondió: "Big, nunca me referí a eso". Sin embargo, la máxima autoridad de la casa redobló la presión: " Si decidís irte será en este momento. Si tu elección es permanecer en mi casa, vas a tener que modificar rotundamente tu actitud y demostrar que estás a la altura de una competencia de la que quieren formar parte millones de personas".

Finalmente, el participante descartó abandonar el reality y aseguró: " No, no, obvio que no me voy a ir. Te entiendo y lo voy a tomar y tener en cuenta".

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