La desconcertante actitud de Wanda Nara con Valentina Cervantes tras el escándalo por Enzo Fernández

Wanda Nara y Valentina Cervantes

La misma foto fue reposteada por Valu, gesto que no pasó desapercibido teniendo en cuenta el tenso clima. Como respuesta, Wanda volvió a marcar presencia: acompañó la imagen con un “Benja y Oli”, nombrando a los hijos de la pareja.

Por qué renunció Valentina Cervantes

Luego de que se conociera la noticia que Valentina Cervantes renunciaba a MasterChef Celebrity (Telefe), Marcela Tauro en Infama (América TV) que la decisión no estuvo ligada a las versiones que circularon, sino directamente a la situación deportiva de Enzo Fernández en la Selección Argentina.

"Se supo que Enzo Fernández, el jugador de fútbol, no iba a estar convocado por la Selección para el partido que va a jugar contra Angola, y están concentrando en España", comenzó diciendo la conductora. Esto se cumplió y en el encuentro que la Selección jugó en África, el futbolista no fue de la partida.

A partir de allí, Tauro amplió con información que, según contó, le llegó de manera privada: "Me dijeron: 'Marcelita, querida, a Enzo Fernández lo bajaron de la lista de la última gira. Van a decir que es edema óseo, que es un tema de salud, pero los comentarios son otros. Lo bajaron por los comentarios de la prensa argentina respecto a Valentina, la mujer, y Wanda'".

"Se dijo que había renunciado porque él le pidió que volviera por un tema de celos, y no, no era un tema de celos. Era por un tema mayor: la Selección. Les controlan todo", aclaró la periodisa acerca de una de las versiones más instaladas sobre la salida de Cervantes del reality culinario.

Para cerrar, la conductora repasó los temas que habrían incomodado en el entorno de Fernández: "No gustaron los últimos comentarios, el juego de si Wanda le habría escrito a Enzo, si salió con Enzo, si no salió".