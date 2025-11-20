La desconcertante actitud de Wanda Nara con Valentina Cervantes tras el escándalo por Enzo Fernández
En los próximos episodios de MasterChef Celebrity podrá verse un llamativo gesto de Wanda Nara hacia Valentina Cervantes, previo a su partida a Inglaterra.
20 nov 2025, 21:03
Wanda Nara y Valentina Cervantes quedaron otra vez en boca de todos después de que se hablara de una fuerte interna en MasterChef Celebrity (Telefe), a partir de unos supuestos mensajes que la conductora le habría mandado a Enzo Fernández, futbolista del Chelsea y pareja de la influencer.
Estos rumores, que comenzaron a circular a partir de la información difundida por Santiago Sposato, generaron de inmediato todo tipo de especulaciones. En cuestión de minutos, la versión se viralizó y ya no hubo marcha atrás. Según trascendió, Wanda habría intentado comunicarse con el futbolista por mensaje, algo que no le cayó nada bien a Valentina, especialmente después de que él mismo se lo mostrara en persona.
De ambos lados salieron rápidamente a desmentir la versión, quizás como una forma de desactivar el escándalo y facilitar la convivencia dentro del reality, donde la tensión ya era evidente. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el vínculo entre ambas ya estaba quebrado desde antes y que no había posibilidad de recomponerlo. La situación se profundizó con la renuncia inesperada de la participante y su regreso inmediato a Inglaterra, siendo una de las favoritas y de gran importancia para sus compañeros.
Mientras tanto, los programas ya grabados siguen saliendo al aire y, este 20 de noviembre, en una gala especial donde los participantes cocinarán junto a sus hijos, llamó la atención ver a la empresaria y la influencer cercanas y en un clima de complicidad, como si nada hubiera pasado. En el detrás de cámara del episodio que se emitirá esta noche por Telefe, esto se nota aún más: Wanda compartió en Instagram una foto posando junto a sus hijos y los de Valentina y Fernández.
La misma foto fue reposteada por Valu, gesto que no pasó desapercibido teniendo en cuenta el tenso clima. Como respuesta, Wanda volvió a marcar presencia: acompañó la imagen con un “Benja y Oli”, nombrando a los hijos de la pareja.
Por qué renunció Valentina Cervantes
Luego de que se conociera la noticia que Valentina Cervantes renunciaba a MasterChef Celebrity (Telefe), Marcela Tauro en Infama (América TV) que la decisión no estuvo ligada a las versiones que circularon, sino directamente a la situación deportiva de Enzo Fernández en la Selección Argentina.
"Se supo que Enzo Fernández, el jugador de fútbol, no iba a estar convocado por la Selección para el partido que va a jugar contra Angola, y están concentrando en España", comenzó diciendo la conductora. Esto se cumplió y en el encuentro que la Selección jugó en África, el futbolista no fue de la partida.
A partir de allí, Tauro amplió con información que, según contó, le llegó de manera privada: "Me dijeron: 'Marcelita, querida, a Enzo Fernández lo bajaron de la lista de la última gira. Van a decir que es edema óseo, que es un tema de salud, pero los comentarios son otros. Lo bajaron por los comentarios de la prensa argentina respecto a Valentina, la mujer, y Wanda'".
"Se dijo que había renunciado porque él le pidió que volviera por un tema de celos, y no, no era un tema de celos. Era por un tema mayor: la Selección. Les controlan todo", aclaró la periodisa acerca de una de las versiones más instaladas sobre la salida de Cervantes del reality culinario.
Para cerrar, la conductora repasó los temas que habrían incomodado en el entorno de Fernández: "No gustaron los últimos comentarios, el juego de si Wanda le habría escrito a Enzo, si salió con Enzo, si no salió".