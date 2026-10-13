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Escándalo por el "Celu-VAR": la tajante declaración del árbitro Nicolás Lamolina tras la polémica en All Boys-Godoy Cruz

El árbitro Nicolás Lamolina rompió el silencio tras el escándalo del "Celu-VAR" en All Boys-Godoy Cruz y reveló por qué cambió su fallo.

El árbitro Nicolás Lamolina rompió el silencio tras el escándalo del Celu-VAR en All Boys-Godoy Cruz.

El árbitro Nicolás Lamolina rompió el silencio tras el escándalo del "Celu-VAR" en All Boys-Godoy Cruz.

El árbitro Nicolás Lamolina rompió el silencio en La Noche de TyC Sports y ofreció un detallado testimonio sobre el escándalo del "Celu-VAR" acontecido durante el partido entre All Boys y Godoy Cruz, correspondiente a la Primera Nacional. En dicho encuentro, el colegiado había sancionado un penal en favor del conjunto mendocino, pero dio marcha atrás en su decisión y terminó cobrando tiro libre fuera del área, en medio de un tumulto donde futbolistas y un colaborador del Albo ingresaron al campo con un teléfono celular para mostrarle la repetición televisiva.

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Alejandro Mancuso, en el centro de un escándalo por licencias de entrenador. (Foto: archivo)

En diálogo con el periodista Pablo Lamédica, el juez principal expresó su asombro por la inédita escena vivida en el campo de juego: “Jamás pensé que alguien podía entrar con un celular a persuadirme”, confesó con total crudeza. Asimismo, reconoció que “hice un esfuerzo muy grande para que no se me acercaran con el celular”, en una jornada que abrió un debate sin precedentes sobre el arbitraje y la seguridad en la categoría.

Por qué Nicolás Lamolina evitó mirar el teléfono durante el reclamo de All Boys

El juez explicó los motivos por los cuales buscó esquivar intencionalmente cualquier tipo de contacto visual con el dispositivo móvil que le exhibían en medio de las protestas de los futbolistas de Floresta.

“Cuando vi que una persona que no estaba identificada ingresó con un celular, yo busqué absolutamente todo el tiempo mirar para otro lado, aunque sea mirar a la nada”, sostuvo Lamolina. En esa línea, remarcó la gravedad que hubiese tenido cualquier guiño hacia la pantalla: “Si yo en algún momento hacía un contacto visual con esta persona o incluso con el teléfono, obviamente que el pensamiento iba a ser que yo a través de una imagen con un teléfono podía cambiar la decisión y eso sería gravísimo, pero gravísimo absoluto”.

El colegiado tildó el episodio como un hecho de extrema gravedad institucional y sumó que el futbolista expulsado, Iván Zafarana, también intentó exhibirle imágenes de la jugada: “Incluso posteriormente Zafarana, que era el jugador expulsado, también se acercó a quererme mostrar que la situación era afuera, adentro o como sea. Eso lo tengo que mencionar porque es sumamente grave y no lo puedo dejar pasar”.

Por qué el árbitro cambió la sanción de penal por un tiro libre fuera del área

A la hora de fundamentar la modificación de su fallo inicial, Lamolina desmintió categóricamente cualquier influencia externa de los teléfonos y argumentó que la rectificación respondió a la comunicación directa con su asistente de línea.

El juez principal relató que, tras lograr retirar a los futbolistas y expulsar a dos suplentes y a la totalidad del banco de All Boys con apoyo de la fuerza policial, consultó el grado de certeza de su compañero sobre la falta. “Él me dice convencido de que estaba en el momento del contacto, más allá que terminan los dos incluso sobre la línea y adentro, que el momento de contacto él lo visualiza afuera. Confié en lo que él dijo y reanudamos con tiro libre”, concluyó.

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