El desconsolado llanto y arrepentimiento de Luana de Gran Hermano tras el cara a cara con su ex

El soliloquio se transformó en una plegaria cargada de arrepentimiento. "Te pido que calmes todas las aguas, que a aunque afuera haya un caos, adentro que se mantenga todo en eje. Te pido que que no me desampares y que me acompañes en cada minuto y segundo, que estés conmigo al lado porque te voy a necesitar. Te pido perdón también por lastimar a otras personas. Estas personas ya saben de quién hablo", expresó con dolor.

Y cerró con una confesión desgarradora: "Te pido perdón de todo corazón por lastimar a las personas que más amo… Te prometí que que iba a solucionar las cosas, que iba a expresarme, que iba a cortar por lo sano y hice todo mal, pero nadie más que vos puede meterse en mi alma y en mi corazón y curarla, sanarla y darse cuenta de que realmente estoy completamente arrepentida por todo".

Qué le dijo Lucas a Luana Fernández en el primer derecho a réplica de Gran Hermano

Luana Fernández atravesó uno de los momentos más tensos desde que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Lo que parecía una dinámica más del programa terminó en un inesperado enfrentamiento con su exnovio Lucas, que la dejó completamente descolocada.

La producción estrenó el “derecho a réplica”, una herramienta que permite a personas externas dirigirse directamente a los participantes. Luana creyó que se trataba de una sorpresa para la casa, pero al llegar se encontró con la imagen de Lucas del otro lado del portal.

El impacto fue inmediato: días antes, ella misma había decidido terminar la relación en pleno streaming. “Espero que le hagas llegar este mensaje a mi novio. Te dejo el camino libre para que hagas lo que quieras hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá…”, había dicho el 5 de marzo, en un anuncio que sorprendió a todos.

Lucas, en cambio, llegó dispuesto a responder. “Yo hoy vengo a hablar por cosas que me enteré viendo Gran Hermano”, anticipó antes de aparecer frente a ella. Y fue directo: “¿Qué sorpresa, no? La misma sorpresa me llevé yo cuando mi novia me cortó en televisión abierta delante de un montón de personas”, lanzó.

El cruce se volvió cada vez más áspero. Lucas cuestionó los argumentos de Luana y habló de supuestas infidelidades. Ella, entre lágrimas, intentó defenderse: “Siempre me hizo mal. Yo te amo”, dijo con voz quebrada. Pero él fue tajante: “No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera”.

El momento más explosivo llegó con acusaciones directas y un cierre que dejó a todos desconcertados: “Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”.

Devastada, Luana apuntó contra la producción: “¿Por qué me hicieron esto? Quiero saberlo. ¿Por qué me expusieron así adelante de todos?”, reclamó. La respuesta fue inmediata: “Se llama derecho a réplica, es parte del programa”, le contestaron desde la voz de Gran Hermano.

El episodio se convirtió en uno de los más polémicos de la edición y dejó en duda la continuidad de Luana dentro de la casa.