Franco Colapinto habló tras las prácticas del GP de Australia y encendió una alerta en Alpine: "No fue..."

(Joe Portlock/Getty Images).

Por qué Alpine tuvo un arranque complicado en el GP de Australia

El equipo francés llegó a Melbourne con expectativas altas luego de apostar fuerte al desarrollo del nuevo chasis A526 y al cambio de unidad de potencia, ya que en esta temporada utiliza motores Mercedes-Benz tras dejar atrás la etapa con Renault.

Sin embargo, el estreno en pista no mostró el rendimiento esperado. En la segunda práctica, Colapinto quedó a casi tres segundos del mejor tiempo del australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, y solo logró ubicarse por delante de Valtteri Bottas, quien compite con Cadillac. Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly terminó en el puesto 16.

La jornada también dejó algunas situaciones complicadas para el argentino. Durante la segunda tanda protagonizó un leve despiste y además se vivió un momento de tensión con Lewis Hamilton. Colapinto circulaba muy lento por la recta principal y el siete veces campeón del mundo debió esquivarlo con rapidez para evitar un contacto con su Ferrari.

El incidente fue advertido por los comisarios deportivos, que tomaron nota de la maniobra para su posterior evaluación.

Qué problema físico tuvo Colapinto durante las prácticas

Además de las dificultades en pista, el piloto argentino reveló que atravesó un inconveniente físico durante el cierre de la jornada. Según explicó, tuvo un problema con hielo seco y residuos que ingresaron en su ojo durante la segunda sesión de entrenamientos.

“Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final de los entrenamientos libres 2. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”, explicó.

Pese a ese contratiempo, Colapinto completó un total de 26 vueltas a lo largo de la jornada en Albert Park.

Qué le queda a Alpine antes de la clasificación

El cronograma del Gran Premio de Australia continuará con la tercera y última práctica libre, programada para este viernes a las 22:30 (hora de Argentina). Luego llegará el turno de la clasificación, que se disputará en la madrugada del sábado a las 2:00.

De cara a esas instancias decisivas, el equipo Alpine deberá trabajar para encontrar mejoras en el rendimiento del monoplaza y acortar la diferencia con los equipos que lideraron las primeras sesiones.

Colapinto, por su parte, se mostró confiado en que el trabajo del equipo durante la noche pueda traer avances. “Espero que podamos encontrar algunas mejoras durante la noche”, concluyó el piloto argentino.