Franco Colapinto completó su primer día en la F1 2026: cómo le fue en las prácticas del GP de Australia

En esa sesión, el pilarense logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien aventajó por más de siete décimas. Fue el primer contacto oficial del argentino con el trazado de Albert Park en Fórmula 1 y también su estreno en un fin de semana de carrera como piloto titular de la escudería francesa.

La sesión tuvo como protagonista a Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo con 1m20s267 tras una pelea constante por la punta con Max Verstappen. Lewis Hamilton terminó segundo y el neerlandés quedó tercero.

Qué ocurrió en la segunda práctica y por qué Colapinto terminó 18°

La segunda práctica libre fue la más reciente del viernes y presentó mayores dificultades para el argentino. Colapinto terminó en la 18ª posición con un mejor registro de 1m22s619, quedando por detrás de Gasly, que marcó 1m22s167.

Durante el entrenamiento, el piloto de Alpine protagonizó un bloqueo fuerte en la curva 3 cuando intentaba una vuelta rápida con neumáticos blandos. El incidente lo llevó fuera de los límites de la pista, aunque logró controlar el auto y regresar al trazado sin daños.

Además, en otro momento de la sesión, Lewis Hamilton estuvo cerca de impactar contra el Alpine del argentino cuando Colapinto circulaba lentamente en la recta principal por lo que parecía ser un inconveniente en el monoplaza. Ambas situaciones quedaron bajo investigación de los comisarios deportivos.

La tanda fue dominada por el piloto local Oscar Piastri, que marcó el mejor tiempo con 1m19s729 para McLaren. Detrás finalizaron los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

La práctica también tuvo otros incidentes destacados, como un contacto en el pitlane entre Russell y Arvid Lindblad que obligó a cambiar el alerón delantero del Mercedes. Además, el mexicano Sergio “Checo” Pérez prácticamente no pudo girar por problemas en su Cadillac y terminó sin tiempos registrados.

Qué dijo Alpine tras la jornada de Colapinto

Luego de finalizada la segunda práctica, el equipo Alpine publicó un mensaje de apoyo para el argentino en sus redes sociales: “Debut en la F1 para Fran Colapinto en Albert Park. Es hora de seguir esforzándonos”.

El mensaje reflejó el contexto de una jornada que funcionó como primer paso de adaptación para el piloto argentino en un fin de semana que recién comienza.

La actividad del Gran Premio de Australia continuará este viernes a las 22.30 (hora de la Argentina) con la tercera práctica libre, la última antes de la clasificación que definirá la grilla para la carrera del domingo en Melbourne.