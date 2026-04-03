Fuerte decisión en Chelsea: Enzo Fernández recibió una durísima sanción por "cruzar una línea"

El entrenador, que asumió tras la salida de Enzo Maresca, remarcó que la medida apunta a proteger los valores internos del club en un momento delicado, con resultados adversos y un vestuario golpeado. Aun así, evitó cuestionar al futbolista en lo personal: “En términos de su carácter, no tengo malas palabras para él”.

Un contexto complicado dentro y fuera de la cancha

La situación de Fernández se da en medio de un contexto complejo para Chelsea. El equipo atraviesa una etapa de inestabilidad deportiva e institucional, con resultados que no acompañan y cuestionamientos internos que se hicieron públicos.

En ese marco, también hubo declaraciones del defensor Marc Cucurella, quien criticó el proyecto deportivo y la salida del anterior entrenador, lo que evidencia un clima de tensión creciente dentro del plantel.

Rosenior reconoció este escenario: “Desde el partido contra París Saint-Germain hubo una descarga emocional que se arrastró en los encuentros siguientes”, explicó, en referencia a una racha negativa que impactó en el ánimo del grupo.

Qué pasará con el futuro del argentino

Más allá de la sanción, el entrenador dejó en claro que la puerta no está cerrada para Enzo Fernández. “Es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club”, insistió, al tiempo que remarcó el respeto por el jugador y su compromiso dentro del campo.

Mientras tanto, las especulaciones sobre una posible transferencia continúan, con versiones que lo vinculan al Real Madrid de cara al próximo mercado de pases. Sin embargo, desde el club evitaron profundizar sobre ese escenario.

En lo inmediato, la ausencia del argentino representa un desafío para Chelsea, que buscará avanzar en la FA Cup y mantenerse en la pelea en la Premier League. Todo, en un contexto donde el objetivo principal parece ser recuperar la estabilidad interna antes del cierre de la temporada.