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Fuerte decisión en Chelsea: Enzo Fernández recibió una durísima sanción por "cruzar una línea"

El mediocampista argentino, Enzo Fernández, fue suspendido por su entrenador tras declaraciones sobre su futuro que generaron malestar en el club.

Fuerte decisión en Chelsea: Enzo Fernández recibió una durísima sanción por cruzar una línea

El clima en Chelsea sumó un nuevo capítulo de tensión en una temporada marcada por la irregularidad. En las últimas horas, el entrenador Liam Rosenior confirmó la sanción interna a Enzo Fernández, quien no será tenido en cuenta para los próximos dos partidos tras sus declaraciones públicas sobre su futuro.

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El mediocampista argentino quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante Port Vale por la FA Cup y el compromiso frente a Manchester City por la Premier League, en una decisión que fue comunicada por el propio entrenador en conferencia de prensa. La medida se tomó luego de que el ex River dejara abierta la posibilidad de salir del club y realizara guiños al Real Madrid durante el último parón internacional.

“Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, había deslizado Fernández, una frase que generó una reacción inmediata tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico.

Por qué sancionaron a Enzo Fernández en Chelsea

El propio Rosenior fue claro al explicar los motivos de la decisión. “Hablé con Enzo hace una hora. Como club de fútbol hemos tomado una decisión. No estará disponible para los próximos partidos”, sostuvo. Pero fue más allá al marcar el trasfondo de la sanción: “Se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir”.

El entrenador, que asumió tras la salida de Enzo Maresca, remarcó que la medida apunta a proteger los valores internos del club en un momento delicado, con resultados adversos y un vestuario golpeado. Aun así, evitó cuestionar al futbolista en lo personal: “En términos de su carácter, no tengo malas palabras para él”.

Un contexto complicado dentro y fuera de la cancha

La situación de Fernández se da en medio de un contexto complejo para Chelsea. El equipo atraviesa una etapa de inestabilidad deportiva e institucional, con resultados que no acompañan y cuestionamientos internos que se hicieron públicos.

En ese marco, también hubo declaraciones del defensor Marc Cucurella, quien criticó el proyecto deportivo y la salida del anterior entrenador, lo que evidencia un clima de tensión creciente dentro del plantel.

Rosenior reconoció este escenario: “Desde el partido contra París Saint-Germain hubo una descarga emocional que se arrastró en los encuentros siguientes”, explicó, en referencia a una racha negativa que impactó en el ánimo del grupo.

Qué pasará con el futuro del argentino

Más allá de la sanción, el entrenador dejó en claro que la puerta no está cerrada para Enzo Fernández. “Es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club”, insistió, al tiempo que remarcó el respeto por el jugador y su compromiso dentro del campo.

Mientras tanto, las especulaciones sobre una posible transferencia continúan, con versiones que lo vinculan al Real Madrid de cara al próximo mercado de pases. Sin embargo, desde el club evitaron profundizar sobre ese escenario.

En lo inmediato, la ausencia del argentino representa un desafío para Chelsea, que buscará avanzar en la FA Cup y mantenerse en la pelea en la Premier League. Todo, en un contexto donde el objetivo principal parece ser recuperar la estabilidad interna antes del cierre de la temporada.

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