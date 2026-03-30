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Enzo Fernández pidió disculpas por sus críticas a la cancha de Boca: "No lo dije con..."

El mediocampista de la Selección Argentina se refirió a sus críticas al campo de juego de Boca, pidió disculpas públicas y, además, dejó una frase que alimenta los rumores sobre un posible pase al Real Madrid.

Enzo Fernández pidió disculpas por sus críticas a la cancha de Boca: No lo dije con...

En la previa del amistoso entre la Selección Argentina y Zambia en La Bombonera, Enzo Fernández volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no por su rendimiento dentro del campo, sino por sus declaraciones fuera de él: pidió disculpas por sus críticas al estado del campo de juego y dejó, además, un guiño que no pasó desapercibido en medio de rumores de mercado.

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Foto: @afaseleccionen
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El mediocampista había generado repercusión días atrás tras referirse a la cancha luego del triunfo frente a Mauritania. Aquellas palabras despertaron cuestionamientos, especialmente entre hinchas de Boca Juniors, y motivaron incluso una respuesta desde la dirigencia del club.

Qué dijo Enzo Fernández sobre la cancha de Boca y por qué pidió disculpas

Tras el partido anterior, Fernández había señalado que “la cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, una frase que rápidamente se viralizó y generó polémica.

Con el correr de los días, el volante decidió aclarar su postura. En una entrevista en streaming, reconoció el impacto de sus palabras y buscó bajar el tono: “No lo dije con intención de cargar, jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal”, expresó.

Además, remarcó su compromiso con el grupo y su forma de ser: “Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto”. En esa línea, insistió en que sus dichos pudieron haber sido malinterpretados: “A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo”.

Cómo reaccionaron los hinchas y el entorno de Boca

Las declaraciones iniciales no pasaron desapercibidas. Parte del público xeneize reaccionó con críticas, mientras que desde el club defendieron el estado del campo de juego, asegurando que se encontraba en buenas condiciones.

En ese contexto, las disculpas del mediocampista buscan descomprimir una situación que había generado tensión, justo en la antesala de un nuevo partido en el mismo estadio.

Qué dijo sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid

Más allá de la polémica, Fernández también fue consultado por su futuro. En medio de versiones que lo acercan al Real Madrid, el jugador no confirmó nada, pero dejó una frase que alimenta las especulaciones.

“Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires”, comentó entre risas, en lo que fue interpretado como un guiño hacia el club español.

Por ahora, su presente sigue ligado a Chelsea, que semanas atrás había ratificado su compromiso y recordó que tiene contrato vigente. Sin embargo, sus declaraciones reflejan que la posibilidad de un salto a futuro no está descartada.

En medio de un calendario cargado y con la Selección enfocada en sumar minutos de cara a lo que viene, Enzo Fernández buscó cerrar un capítulo incómodo y, al mismo tiempo, dejó abierta una puerta que podría convertirse en una de las grandes novelas del mercado.

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