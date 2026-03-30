Enzo Fernández pidió disculpas por sus críticas a la cancha de Boca: "No lo dije con..."

Además, remarcó su compromiso con el grupo y su forma de ser: “Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto”. En esa línea, insistió en que sus dichos pudieron haber sido malinterpretados: “A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo”.

Cómo reaccionaron los hinchas y el entorno de Boca

Las declaraciones iniciales no pasaron desapercibidas. Parte del público xeneize reaccionó con críticas, mientras que desde el club defendieron el estado del campo de juego, asegurando que se encontraba en buenas condiciones.

En ese contexto, las disculpas del mediocampista buscan descomprimir una situación que había generado tensión, justo en la antesala de un nuevo partido en el mismo estadio.

Qué dijo sobre los rumores que lo vinculan con el Real Madrid

Más allá de la polémica, Fernández también fue consultado por su futuro. En medio de versiones que lo acercan al Real Madrid, el jugador no confirmó nada, pero dejó una frase que alimenta las especulaciones.

“Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires”, comentó entre risas, en lo que fue interpretado como un guiño hacia el club español.

Por ahora, su presente sigue ligado a Chelsea, que semanas atrás había ratificado su compromiso y recordó que tiene contrato vigente. Sin embargo, sus declaraciones reflejan que la posibilidad de un salto a futuro no está descartada.

En medio de un calendario cargado y con la Selección enfocada en sumar minutos de cara a lo que viene, Enzo Fernández buscó cerrar un capítulo incómodo y, al mismo tiempo, dejó abierta una puerta que podría convertirse en una de las grandes novelas del mercado.