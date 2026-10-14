Filtran un video de Darío Giordano horas antes de que su hijo Valentín contara la violencia que sufrió

La pareja aparece disfrutando de un momento íntimo al ritmo de L-O-V-E, la reconocida canción de Nat King Cole, sin imaginar la repercusión que tendría horas después el testimonio de Valentín Yankelevich.

Según explicó Gustavo Méndez, el encuentro tuvo lugar en Chapadmalal, donde Giordano y Algañarás tienen una propiedad destinada al alquiler. Además, detalló que la grabación fue realizada por una amiga cercana de la mujer.

La publicación original estaba acompañada por un afectuoso mensaje dedicado a Algañarás: "Amiga, mágica, bailarina, sonriente y grandiosa. Gracias por tu amistad".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió después de que Valentín decidiera contar públicamente su historia familiar.

"El video es del sábado por la noche. Lo subieron a las redes y al otro día, apenas salió la entrevista de Valentín, lo eliminaron", explicó el periodista.

Méndez también reveló otro dato que generó sorpresa en el estudio: "El domingo, este video ya no estaba en ningún lado. No solo eso: los tres cerraron sus perfiles en redes sociales".

De esta manera, la grabación se convirtió en una de las últimas apariciones de Giordano en las redes antes de que la controversia familiar alcanzara repercusión pública.

La denuncia de Valentín Yankelevich y la respuesta de Darío Giordano

La difusión del video se produjo en medio de las repercusiones por las declaraciones de Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, quien relató los presuntos episodios de violencia que habría atravesado junto a su hermano Franco después de la muerte de su madre, ocurrida en septiembre de 2010.

En una entrevista, el joven aseguró que durante su infancia sufrió situaciones de maltrato físico y psicológico por parte de su padre y destacó el papel fundamental que tuvo su abuelo, Gustavo Yankelevich, para ayudarlos a salir de aquella situación.

Tras la repercusión de esas declaraciones, Giordano decidió romper el silencio mediante un comunicado en el que rechazó las acusaciones y negó haber ejercido violencia contra sus hijos.

"Rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia", sostuvo.

El empresario también hizo referencia a la causa judicial iniciada años atrás y señaló que fue sobreseído en 2018. Según la resolución difundida, el sobreseimiento se produjo por la prescripción de la acción penal, sin que eso implicara una determinación judicial sobre la veracidad de las acusaciones.

Mientras continúa la repercusión por el enfrentamiento familiar, la aparición de este video y su posterior eliminación de las redes sociales volvió a poner a Darío Giordano en el centro de la atención mediática.