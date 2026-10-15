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El estremecedor testimonio de Tomás Yankelevich sobre Darío Giordano y la violencia contra sus hijos

Luego del estremecedor relato de Valentín, Tatiana Schapiro difundió la declaración judicial que Tomás Yankelevich realizó en 2015, donde reveló detalles espeluznantes sobre Darío Giordano.

15 oct 2026, 14:47
El estremecedor testimonio de Tomás Yankelevich sobre Darío Giordano y la violencia contra sus hijos

El estremecedor testimonio de Tomás Yankelevich sobre Darío Giordano y la violencia contra sus hijos

El estremecedor testimonio de Tomás Yankelevich sobre Darío Giordano y la violencia contra sus hijos

El estremecedor testimonio de Tomás Yankelevich sobre Darío Giordano y la violencia contra sus hijos

Días después de que Valentín Yankelevich hiciera público el dramático relato sobre los episodios de violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido junto a su hermano Franco por parte de su padre, Darío Giordano, comienzan a conocerse nuevos detalles de la causa judicial. En esta oportunidad, salió a la luz la declaración que realizó en 2015 Tomás Yankelevich, tío de los jóvenes y hermano de Romina Yan, quien por aquel entonces aportó su testimonio ante la Justicia y describió situaciones que lo impactaron profundamente.

Fue Tatiana Schapiro quien reveló este jueves, a través de Infobae, parte de la declaración judicial de Tomás, en la que reconstruyó cómo tomó conocimiento de lo que sucedía con sus sobrinos y qué medidas intentó impulsar la familia para protegerlos después de la muerte de su madre.

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En su testimonio, Tomás Yankelevich explicó que se enteró de los primeros episodios a través de una conversación con su mamá, quien le transmitió lo que había hablado con Franco. "Un año y medio después de la muerte de mi hermana, me llamó mi mamá para comentarme que había hablado con Franco y que aquel le había manifestado que su padre lo maltrataba y le propinaba golpes de puño en la cabeza", declaró.

A partir de esa información, Tomás propuso organizar una reunión con Darío Giordano para intentar comprender qué estaba ocurriendo. Sin embargo, le pidió a su madre que no revelara que Franco le había contado lo que sucedía, ya que, según consta en el expediente, el joven tenía miedo.

Sobre aquel encuentro familiar, el hermano de Romina Yan recordó que Giordano aseguró que estaba todo bien y que, aunque la situación no era sencilla, estaba haciendo lo que podía. De acuerdo con su declaración, durante esa conversación no hubo señales que permitieran advertir que los chicos estuvieran atravesando dificultades.

Qué declaró Tomás Yankelevich ante la Justicia sobre la violencia que Darío Giordano ejercía sobre Franco y Valentín

Pero la preocupación de la familia continuó creciendo. Tomás también hizo referencia a los reiterados pedidos de Franco para irse a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich, una posibilidad a la que su padre no habría accedido. En ese contexto, contó que recibió un pedido especial de su propio papá para que estuviera todavía más atento a sus sobrinos.

"Mi papá me pidió que estuviera más cerca de Valentín, más aún de lo que estaba. Que lo mirara de cerca", expresó en su declaración, al explicar cómo intentó reforzar su presencia y acompañamiento.

Además, Tomás señaló que había tomado conocimiento de que uno de los chicos había manifestado su deseo de irse con su mamá, por lo que decidió prestar todavía más atención a lo que sucedía. Como los jóvenes continuaban expresando sus intenciones de abandonar la casa de su padre, se organizó una nueva reunión familiar.

Fue entonces cuando, según reconstruyó Tatiana Schapiro, los hermanos manifestaron que estaban agotados por las situaciones que atravesaban. En su testimonio, Tomás Yankelevich recordó que los chicos aseguraban estar "cansados del maltrato de su padre" y que Darío Giordano solía decir que "los despreciaba".

Uno de los momentos más impactantes de aquella reunión se produjo cuando Franco y Valentín le hicieron escuchar a su tío una grabación en la que se oían los gritos de su padre. El registro dejó una fuerte impresión en Tomás, quien describió su reacción ante lo que acababa de escuchar.

"Me impresionó el nivel de agresividad. Y los propios chicos me aclararon que ese episodio grabado había sido ‘uno de los más suaves’", declaró ante la Justicia.

Por último, el expediente también da cuenta de que Tomás mantuvo contacto con Darío Giordano, aunque explicó que ese vínculo continuaba debido a que seguía en comunicación con su sobrina Azul, quien en aquel momento todavía vivía con su padre.

De esta manera, el testimonio del hermano de Romina Yan se suma a las declaraciones judiciales que comenzaron a conocerse tras el relato público de Valentín Yankelevich, y que permiten reconstruir distintos momentos del proceso familiar que atravesaron los hermanos después de la muerte de su madre.

     

 

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