El estremecedor testimonio de Tomás Yankelevich sobre Darío Giordano y la violencia contra sus hijos

Sobre aquel encuentro familiar, el hermano de Romina Yan recordó que Giordano aseguró que estaba todo bien y que, aunque la situación no era sencilla, estaba haciendo lo que podía. De acuerdo con su declaración, durante esa conversación no hubo señales que permitieran advertir que los chicos estuvieran atravesando dificultades.

Qué declaró Tomás Yankelevich ante la Justicia sobre la violencia que Darío Giordano ejercía sobre Franco y Valentín

Pero la preocupación de la familia continuó creciendo. Tomás también hizo referencia a los reiterados pedidos de Franco para irse a vivir con su abuelo, Gustavo Yankelevich, una posibilidad a la que su padre no habría accedido. En ese contexto, contó que recibió un pedido especial de su propio papá para que estuviera todavía más atento a sus sobrinos.

"Mi papá me pidió que estuviera más cerca de Valentín, más aún de lo que estaba. Que lo mirara de cerca", expresó en su declaración, al explicar cómo intentó reforzar su presencia y acompañamiento.

Además, Tomás señaló que había tomado conocimiento de que uno de los chicos había manifestado su deseo de irse con su mamá, por lo que decidió prestar todavía más atención a lo que sucedía. Como los jóvenes continuaban expresando sus intenciones de abandonar la casa de su padre, se organizó una nueva reunión familiar.

Fue entonces cuando, según reconstruyó Tatiana Schapiro, los hermanos manifestaron que estaban agotados por las situaciones que atravesaban. En su testimonio, Tomás Yankelevich recordó que los chicos aseguraban estar "cansados del maltrato de su padre" y que Darío Giordano solía decir que "los despreciaba".

Uno de los momentos más impactantes de aquella reunión se produjo cuando Franco y Valentín le hicieron escuchar a su tío una grabación en la que se oían los gritos de su padre. El registro dejó una fuerte impresión en Tomás, quien describió su reacción ante lo que acababa de escuchar.

"Me impresionó el nivel de agresividad. Y los propios chicos me aclararon que ese episodio grabado había sido ‘uno de los más suaves’", declaró ante la Justicia.

Por último, el expediente también da cuenta de que Tomás mantuvo contacto con Darío Giordano, aunque explicó que ese vínculo continuaba debido a que seguía en comunicación con su sobrina Azul, quien en aquel momento todavía vivía con su padre.

De esta manera, el testimonio del hermano de Romina Yan se suma a las declaraciones judiciales que comenzaron a conocerse tras el relato público de Valentín Yankelevich, y que permiten reconstruir distintos momentos del proceso familiar que atravesaron los hermanos después de la muerte de su madre.