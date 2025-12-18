A tres años de la consagración en Qatar: el emotivo video de la AFA por el aniversario de "la tercera"

Embed

El recuerdo de Qatar 2022 sigue presente

La consagración en Qatar no solo significó la tercera Copa del Mundo para la Argentina, sino que cerró una herida histórica y generacional. El título llegó de la mano de Lionel Messi, capitán y símbolo de una Selección que supo reinventarse, resistir la presión y construir una identidad colectiva que trascendió lo futbolístico.

El equipo dirigido por Scaloni atravesó un torneo lleno de desafíos, con momentos de máxima tensión y otros de fútbol brillante. La final ante Francia, definida por penales, quedó grabada como una de las más emocionantes de la historia de los Mundiales y consolidó a la Scaloneta como un grupo que supo responder en los escenarios más adversos.

¿Qué representa el mensaje “Volvamos Unidos” de la AFA?

La frase elegida por la Asociación del Fútbol Argentino no es casual. Funciona como un puente entre la emoción del pasado reciente y la ilusión de lo que viene. La unidad que destacó la AFA remite tanto al grupo de jugadores como al vínculo con la gente, un factor clave durante el ciclo que culminó en Qatar.

Además, el mensaje apunta directamente al futuro. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la AFA busca mantener viva la mística de Qatar y reforzar la idea de continuidad, más allá de los cambios que puedan darse con el paso del tiempo.

Un aniversario que volvió a movilizar a los hinchas

Las publicaciones no tardaron en generar miles de reacciones, comentarios y compartidos. Hinchas de todas las edades revivieron recuerdos personales de aquel 18 de diciembre de 2022, desde los festejos multitudinarios hasta las imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva del país.

A tres años de la tercera estrella, el homenaje de la AFA no solo recordó un logro deportivo, sino que volvió a poner en primer plano una de las mayores alegrías de la historia argentina. Qatar 2022 ya es parte del pasado, pero su legado sigue latiendo con fuerza en cada aniversario… y en cada ilusión que empieza a construirse rumbo al próximo Mundial.