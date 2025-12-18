En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
AFA
Qatar
ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO

A tres años de la consagración en Qatar: el emotivo video de la AFA por el aniversario de "la tercera"

La Asociación del Fútbol Argentino conmemoró un nuevo aniversario de la consagración en el Mundial de Qatar con imágenes icónicas y un video que repasó las tres estrellas de la Selección, acompañado por un mensaje cargado de emoción y futuro.

A tres años de la consagración en Qatar: el emotivo video de la AFA por el aniversario de la tercera

Este 18 de diciembre no fue una fecha más para el fútbol argentino. A tres años de la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recordó la tercera estrella con una serie de publicaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales y reavivaron la emoción colectiva de aquel día inolvidable.

Leé también Se la jugó: el pronóstico de Gabriel Batistuta sobre la Selección Argentina para el Mundial 2026
se la jugo: el pronostico de gabriel batistuta sobre la seleccion argentina para el mundial 2026

La cuenta oficial del organismo compartió un posteo con un collage de imágenes icónicas de los integrantes de la Selección Argentina. En la composición se destacan Lionel Messi, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los futbolistas que formaron parte de una campaña que marcó a fuego la historia del deporte nacional. Las fotos elegidas remiten a momentos decisivos del torneo y a las celebraciones que coronaron el camino hacia la gloria en Lusail.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2001488338310852990?s=20&partner=&hide_thread=false

El homenaje no se limitó a una imagen. AFA también publicó un video que aportó una mirada simbólica y emocional sobre las tres Copas del Mundo obtenidas por la Argentina: 1978, 1986 y 2022. En la pieza audiovisual se observa a un hombre recorriendo con sus manos cada uno de los trofeos, mientras se evocan escenas representativas de cada consagración, uniendo pasado, presente y futuro bajo un mismo sentimiento.

El mensaje que acompañó la publicación reforzó ese espíritu de continuidad y pertenencia. “Brindemos con nuestras copas más lindas ¡Feliz aniversario! Volvamos Unidos a Estados Unidos…”, escribió la AFA, en una clara referencia al próximo gran objetivo de la Selección: el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Embed

El recuerdo de Qatar 2022 sigue presente

La consagración en Qatar no solo significó la tercera Copa del Mundo para la Argentina, sino que cerró una herida histórica y generacional. El título llegó de la mano de Lionel Messi, capitán y símbolo de una Selección que supo reinventarse, resistir la presión y construir una identidad colectiva que trascendió lo futbolístico.

El equipo dirigido por Scaloni atravesó un torneo lleno de desafíos, con momentos de máxima tensión y otros de fútbol brillante. La final ante Francia, definida por penales, quedó grabada como una de las más emocionantes de la historia de los Mundiales y consolidó a la Scaloneta como un grupo que supo responder en los escenarios más adversos.

¿Qué representa el mensaje “Volvamos Unidos” de la AFA?

La frase elegida por la Asociación del Fútbol Argentino no es casual. Funciona como un puente entre la emoción del pasado reciente y la ilusión de lo que viene. La unidad que destacó la AFA remite tanto al grupo de jugadores como al vínculo con la gente, un factor clave durante el ciclo que culminó en Qatar.

Además, el mensaje apunta directamente al futuro. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la AFA busca mantener viva la mística de Qatar y reforzar la idea de continuidad, más allá de los cambios que puedan darse con el paso del tiempo.

Un aniversario que volvió a movilizar a los hinchas

Las publicaciones no tardaron en generar miles de reacciones, comentarios y compartidos. Hinchas de todas las edades revivieron recuerdos personales de aquel 18 de diciembre de 2022, desde los festejos multitudinarios hasta las imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva del país.

A tres años de la tercera estrella, el homenaje de la AFA no solo recordó un logro deportivo, sino que volvió a poner en primer plano una de las mayores alegrías de la historia argentina. Qatar 2022 ya es parte del pasado, pero su legado sigue latiendo con fuerza en cada aniversario… y en cada ilusión que empieza a construirse rumbo al próximo Mundial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AFA Qatar
Notas relacionadas
Sorteo del Mundial 2026: qué hay que saber y cómo será el camino de la Selección argentina
Mundial 2026: se conocieron los rivales de la Selección Argentina para la fase de grupos
El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional para que expliquen sus balances y gastos millonarios

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar