Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez: así fue el momento y el deslumbrante anillo

La triste pérdida que conmocionó a Cristiano Ronaldo

El martes 9 de abril el fútbol portugués se despidió de una de sus figuras más emblemáticas, aunque poco conocida fuera del ámbito profesional. Aurélio da Silva Pereira, mentor de grandes talentos y descubridor de leyendas como Cristiano Ronaldo, Luís Figo y Paulo Futre, falleció a los 77 años. La noticia causó un profundo impacto en el mundo deportivo, y uno de los primeros en expresarse fue CR7, quien le dedicó un sentido homenaje en sus redes sociales. “Uno de los grandes iconos de la formación mundial nos ha dejado, pero su legado vivirá para siempre. Nunca dejaré de estar agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por tantos otros jugadores. Para siempre, Señor Aurélio, gracias por todo. Descansa en paz”, escribió el astro portugués en Instagram.

Nacido en Lisboa en 1947, Aurélio da Silva Pereira consagró su trayectoria al Sporting de Lisboa, institución que lo vio crecer como futbolista. Luego de un breve paso por el Benfica, regresó al club verdiblanco para dedicarse durante más de veinte años a la formación de jóvenes promesas. En 1988, fundó el Departamento de Reclutamiento y Talento, desde donde impulsó una cantera que transformó el fútbol portugués. Su capacidad para detectar futuros cracks permitió el surgimiento de figuras como Ronaldo, Figo, Futre, Simão Sabrosa y Ricardo Quaresma, entre muchos otros. En 2023, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) le rindió tributo por su legado invaluable. En ese homenaje, Cristiano lo definió como “muy importante” en sus comienzos y destacó su talento especial: “El señor Aurélio tiene una mirada diferente a la de los demás y siempre ha tenido una aptitud para ver estrellas y ayudarlas”.

Con su partida, el fútbol pierde no solo a un formador excepcional, sino a un referente silencioso que dejó una huella profunda en la historia del deporte. Su trabajo, muchas veces fuera del foco mediático, fue clave para el desarrollo de generaciones enteras de jugadores que brillaron en los más altos niveles.