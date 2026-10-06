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Salieron a la luz detalles inéditos de la vida de Messi en Barcelona durante sus comienzos: "Se iba a..."

En el día de la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, recordaron sus primeros pasos y anécdotas de sus primeros pasos en Barcelona.

6 oct 2026, 18:39
Salieron a la luz detalles inéditos de la vida de Messi en Barcelona durante sus comienzos: Se iba a...

Salieron a la luz detalles inéditos de la vida de Messi en Barcelona durante sus comienzos: "Se iba a..."

Salieron a la luz detalles inéditos de la vida de Messi en Barcelona durante sus comienzos: Se iba a...

Salieron a la luz detalles inéditos de la vida de Messi en Barcelona durante sus comienzos: "Se iba a..."

A pocas horas de la despedida que Telefe prepara para Lionel Messi, Maxi López recordó sus primeros años junto al capitán de la Selección en Barcelona y compartió algunas anécdotas de aquella época, cuando ambos comenzaban a construir una amistad que perduró con el paso del tiempo.

Fue entre enero de 2005 y mediados de 2006 cuando ambos argentinos coincidieron en el equipo catalán. Si bien compartieron apenas un año y medio en Barcelona, ese tiempo alcanzó para construir un vínculo que se mantuvo a lo largo de los años y por el que todavía hoy guardan un gran cariño.

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Muchas, muy divertidas, no se pueden contar, pero las mejores, las que se pueden contar, eran cuando nos reuníamos en Barcelona, en casa, asadito de por medio, torneito de PlayStation. Se armaban muchas historias, competencias, nos íbamos enojados, rompiendo los joysticks porque nos cagaba a baile a todos", reveló López en un video exclusivo para la señal de las pelotitas.

Además, recordó con nostalgia que "esa pulguita de 16 años nos paseaba a todos y se iba a dormir tranquilo. Nos quedábamos manija. Esas noches en las que nos juntábamos afuera del club eran las más lindas".

"Lo vi jugar el primer partido como profesional y ahora lo estoy viendo jugar el último partido con la Selección. Es difícil poner en palabras todo lo que ha logrado, lo que es y el ídolo de mis hijos. Ejemplo para todos, adentro y afuera de la cancha", reconoció sobre el impacto de Leo en la vida.

El día que Maxi López se emocionó por un saludo de Messi

Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa del partido entre Argentina y Jordania en pleno Mundial 2026. Mientras realizaba la cobertura para Telefe junto a Sofi Martínez, Lionel Messi se acercó especialmente a saludarlo y el abrazo entre ambos conmovió al exdelantero, que no pudo contener las lágrimas durante la transmisión.

El gesto del capitán de la Selección tomó por sorpresa a Maxi y despertó toda la emoción por el vínculo que construyeron durante sus años en Barcelona. Todavía entre lágrimas, López contó qué significó para él ese inesperado reencuentro.

"Les voy a contar una cosa. Me parece que lo abracé muy fuerte. Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue un abrazo apretado, sentido y hermoso por lo que lo quieren mis hijos", expresó Maxi entre lágrimas a Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

La emoción fue tal que durante unos segundos no pudo continuar hablando. "Verlo a él, verlo a Rodri De Paul... Me emociona", alcanzó a decir López, visiblemente conmovido.

Luego, todavía movilizado por el momento, resumió en pocas palabras el vínculo que mantiene con Messi desde aquella etapa en el equipo catalán: " Compartimos muchas cosas".

En pocas palabras

  • Maxi López: El exfutbolista recordó anécdotas divertidas junto a Messi en sus inicios en Barcelona.
  • Amistad forjada: Ambos compartieron un año y medio en el club catalán, construyendo un vínculo duradero.
  • Impacto de Messi: López destacó la trayectoria de Leo como un ídolo y ejemplo, dentro y fuera de la cancha.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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