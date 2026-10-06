Salieron a la luz detalles inéditos de la vida de Messi en Barcelona durante sus comienzos: "Se iba a..."

"Lo vi jugar el primer partido como profesional y ahora lo estoy viendo jugar el último partido con la Selección. Es difícil poner en palabras todo lo que ha logrado, lo que es y el ídolo de mis hijos. Ejemplo para todos, adentro y afuera de la cancha", reconoció sobre el impacto de Leo en la vida.

El día que Maxi López se emocionó por un saludo de Messi

Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa del partido entre Argentina y Jordania en pleno Mundial 2026. Mientras realizaba la cobertura para Telefe junto a Sofi Martínez, Lionel Messi se acercó especialmente a saludarlo y el abrazo entre ambos conmovió al exdelantero, que no pudo contener las lágrimas durante la transmisión.

El gesto del capitán de la Selección tomó por sorpresa a Maxi y despertó toda la emoción por el vínculo que construyeron durante sus años en Barcelona. Todavía entre lágrimas, López contó qué significó para él ese inesperado reencuentro.

"Les voy a contar una cosa. Me parece que lo abracé muy fuerte. Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue un abrazo apretado, sentido y hermoso por lo que lo quieren mis hijos", expresó Maxi entre lágrimas a Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

La emoción fue tal que durante unos segundos no pudo continuar hablando. "Verlo a él, verlo a Rodri De Paul... Me emociona", alcanzó a decir López, visiblemente conmovido.

Luego, todavía movilizado por el momento, resumió en pocas palabras el vínculo que mantiene con Messi desde aquella etapa en el equipo catalán: " Compartimos muchas cosas".