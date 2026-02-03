El llamado secreto de Javier Milei a Moria Casán: qué le dijo tras la entrevista a Fátima Florez

La conductora no esquivó el tema y terminó confirmando el contacto con el mandatario. "Pero por favor se recontra agradece. Alguien que te llama para felicitarse por el programa... además, yo tengo buena relación con Milei. Siempre nos hemos 'whatsppeado' hablando de la Cábala, él también la practica", explicó la One.

Ante la consulta de Di Serio sobre por qué no lo había contado antes, Moria aclaró: "Y pero fue la semana pasada después de lo de Fátima".

Luego, relató el contenido de la conversación: "Se sintió muy halagado, me dijo: 'Hiciste una entrevista extraordinaria, cálida, amorosa, de lo mejor a Fátima. Me agradeció él'".

Acto seguido, Cinthia Fernández opinó: "Eso es un llamado de león protector". A lo que Moria agregó sobre el gesto de Milei: "Me felicitó por el programa, tenemos muy buena onda. Pero qué bien él cómo la cuidó de Fátima, el detalle".

¿Qué pasa con Milei? Fátima Florez insinuó una reconciliación y una cantante aseguró ser su novia

Las consecuencias del espectáculo que ofrecieron en Mar del Plata rápidamente trascendieron lo artístico y se trasladaron al plano personal. Fátima Florez volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras un gesto sugestivo en redes sociales que reavivó con fuerza las versiones sobre una posible reconciliación con Javier Milei. Pero cuando todo parecía encaminarse hacia un nuevo capítulo del romance, una noticia inesperada irrumpió: una cantante tropical aseguró estar en pareja con el Presidente argentino.

En los últimos días, la comediante había brindado varias entrevistas en las que se mostró ambigua respecto a su vínculo actual con el mandatario, generando más incógnitas que certezas. Sin embargo, en el programa Puro Show (El Trece), Matías Vázquez aportó un dato que volvió a encender las especulaciones. El conductor relató que había lanzado una encuesta en sus redes para que sus seguidores opinaran si Fátima se había reconciliado con Milei y, para sorpresa de muchos, entre las respuestas apareció la de la propia actriz. En medio de cientos de votos y comentarios, Florez eligió participar y señaló que “sí” se había recompuesto el noviazgo con Javier Milei. El gesto no pasó desapercibido y fue interpretado como una señal clara de que ambos podrían volver a mostrarse juntos públicamente, algo que hasta ahora no había sucedido de manera explícita.

No obstante, la trama dio un giro inesperado cuando Nancy Duré aportó una versión completamente distinta. La periodista indicó que en el ambiente se comenta que el acercamiento entre la actriz y el Presidente podría ser una estrategia mediática y sumó información sobre la vida sentimental de Milei. “Él está con Roxy Leone, una cantante de música tropical”, afirmó en vivo. Duré incluso contó que se comunicó directamente con la artista, quien le confirmó la relación aunque con ciertas reservas. “Me dice que prefiere mantenerlo en privado, pero que primero quiere hablar con él”, relató la panelista sobre la charla que mantuvo con Leone.

De acuerdo con lo que detalló la periodista, la cantante le confió que el vínculo lleva tiempo y que la decisión de no hacerlo público responde a la exposición mediática. “Me dice que hace mucho que están juntos y que no lo blanquearon porque es una situación complicada para ella, que no está acostumbrada a lidiar con la presión mediática”, explicó Duré, y agregó otra frase textual que le habría dicho la artista: “Bastantes cosas se dicen de él y la mayoría son mentira”.

Además, Nancy también se refirió a la postura de Roxy Leone frente a los rumores que involucran a Fátima Florez. “Cuando le pregunto por lo de Fátima me manda un audio y ahí me dice que él aclaró en los medios que son amigos y que todo lo demás lo inventan”, contó la panelista, en medio de un clima cada vez más tenso, atravesado además por las críticas que recibió la humorista de parte de Yuyito González.