Se conoció el motivo por el cuál Alpine no quería que Colapinto lo pasara a Gasly

De hecho, Gasly terminó perdiendo la posición con Bortoleto poco después, lo que dejó a Alpine con ambos autos en el fondo. El francés evitó la polémica públicamente, pero Steve Nielsen, director general de la escudería, marcó la postura oficial: “Cualquier instrucción del muro es definitiva, y estamos decepcionados de que eso no se respetó”.

¿Puede afectar esto el futuro de Colapinto?

El cortocircuito llega en un momento sensible para el argentino, mientras se define su continuidad en Alpine para 2026. Con Flavio Briatore como figura de peso en la estructura –aunque sin declaraciones públicas sobre el tema–, el episodio podría ser apenas un “tirón de orejas” interno, pero difícilmente pase inadvertido en las oficinas del equipo.

Colapinto no esperaba que un sobrepaso por el 17° lugar generara semejante repercusión. Pero en la Fórmula 1, cada gesto cuenta: lo que para muchos fue una muestra de personalidad, para Alpine fue una señal de indisciplina.

La tensión quedó expuesta. Ahora resta saber si el equipo lo interpretará como un acto egoísta... o como la actitud de un piloto que no quiere ser segundo de nadie.