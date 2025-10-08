El tenso momento que vivió Valeria Mazza en la televisión española

Embed

¿Cuándo debutó Valeria Mazza en Bailando con las Estrellas?

Valeria Mazza, la modelo argentina reconocida internacionalmente desde los años ‘90, volvió a sorprender con un paso audaz en su carrera: se puso al frente de un importante ciclo televisivo en España, Bailando con las estrellas.

La conducción marca su regreso a la pantalla española en la segunda temporada del programa insignia de Telecinco, uno de los canales más importantes del país europeo. El estreno, emitido el sábado 13 de septiembre, logró un destacado 14,5% de rating en el competitivo prime time, una cifra que refleja el interés del público por el formato y el atractivo de su conducción.

El éxito de audiencia no solo convirtió a Bailando con las estrellas en líder de su franja horaria, sino que también confirmó el magnetismo de Mazza, quien sigue siendo una figura admirada y vigente con el paso de los años.

En esta nueva etapa, Valeria comparte la conducción con el reconocido presentador Jesús Vázquez, una figura consagrada de la televisión española, con quien conforma una dupla que promete combinar elegancia, carisma y experiencia frente a las cámaras.