El tenso momento que vivió Valeria Mazza en la televisión española

Valeria Mazza protagonizó un momento de enorme nerviosismo al aire en Bailando con las Estrellas, que se emite con la señal Telecinco de la televisión española.

8 oct 2025, 18:15
En las últimas horas, un tenso intercambio entre Valeria Mazza, co-conductora de la versión española de Bailando con las Estrellas, y el participante argentino Matías Roure, llamó la atención de todos los presentes en el estudio y del público que seguía el programa desde sus casas. El ida y vuelta, que incluyó preguntas punzantes y respuestas con un tono irónico, generó un clima de incomodidad que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

Todo comenzó cuando Valeria decidió poner en palabras una de las preguntas que más resonaban entre los seguidores del certamen: la posible historia de amor entre Matías y su compañera de baile, Sara Orriols. En plena gala, la modelo argentina lanzó: ¿Qué tan enamorado estás?”, a lo que el participante respondió con una sonrisa: “Estoy tocando el cielo”. Sin quedarse conforme, Mazza insistió en obtener más detalles sobre la relación fuera de cámara, pero Roure fue tajante: “Pero yo no te puedo contar todo. Eso se llama intimidad”. La situación se tensó aún más cuando la conductora retrucó con determinación: “Mira, yo te quiero decir una cosa acá, en Bailando con los Estrellas no hay intimidad”, una frase que generó visible incomodidad en el bailarín.

Para sorpresa de todos, la situación no quedó en la pista de baile. En los ensayos previos, Matías volvió a mencionar el incómodo momento vivido con Valeria y reflexionó junto a su compañera sobre lo ocurrido. Yo creo que esa noche, ¿sabés qué le pasó a Valeria? No le funcionaban los frenos”, comentó el argentino, y agregó con firmeza: “No supo frenar. Y hay temas en los que tenés que frenar. Tenés que tener una moral y frenar”. Entre risas, Sara intentó bajarle el tono a la situación con un “estás muy venido arriba, eh”, mientras Roure cerró con una frase cargada de ironía: “Un besito para Valeria”.

En la gala siguiente, la tensión volvió a hacerse presente cuando Matías, con evidente sarcasmo, le dijo a la conductora: Pero hoy estás como más tranqui, es verdad. No sé si meditaste hoy”. Por su parte, Mazza no esquivó el comentario y decidió aclarar lo ocurrido, buscando entender qué había generado el malestar: “A ti también, Sarita, ¿qué es lo que les molestó? ¿Cómo se pregunta? Yo quiero saber, desde que ustedes llegaron aquí, desde el primer ensayo, entre ustedes dos hubo chispa, todo el mundo lo habla. Todos hablan de la chispa que hay entre ustedes, que sí, que no, jugamos con esto”. Frente a esto, Roure respondió con serenidad: “Yo te dije que hay una magia que no se puede explicar. Eso está pasando”, a lo que Valeria concluyó: “Perfecto”.

¿Cuándo debutó Valeria Mazza en Bailando con las Estrellas?

Valeria Mazza, la modelo argentina reconocida internacionalmente desde los años ‘90, volvió a sorprender con un paso audaz en su carrera: se puso al frente de un importante ciclo televisivo en España, Bailando con las estrellas.

La conducción marca su regreso a la pantalla española en la segunda temporada del programa insignia de Telecinco, uno de los canales más importantes del país europeo. El estreno, emitido el sábado 13 de septiembre, logró un destacado 14,5% de rating en el competitivo prime time, una cifra que refleja el interés del público por el formato y el atractivo de su conducción.

El éxito de audiencia no solo convirtió a Bailando con las estrellas en líder de su franja horaria, sino que también confirmó el magnetismo de Mazza, quien sigue siendo una figura admirada y vigente con el paso de los años.

En esta nueva etapa, Valeria comparte la conducción con el reconocido presentador Jesús Vázquez, una figura consagrada de la televisión española, con quien conforma una dupla que promete combinar elegancia, carisma y experiencia frente a las cámaras.

