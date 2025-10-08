A24.com

AUSENCIA

Daniela Christiansson reveló el verdadero motivo por el que no acompañó a Maxi López en su viaje a Argentina

Daniela Christiansson explicó por qué no pudo viajar a la Argentina para acompañar a su pareja Maxi López, uno de los participantes de MasterChef Celebrity.

8 oct 2025, 18:08
En las últimas horas, Daniela Christiansson explicó a través de sus redes sociales por qué no pudo viajar a la Argentina para acompañar a su pareja, Maxi López, quien será uno de los participantes en la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo que tendrá como conductora a su exmujer, Wanda Nara.

La modelo sueca compartió una selfie en sus historias de Instagram y reveló que una cuestión personal le impidió estar presente en el país. “Por fin... ¡Se terminó y gané esta! Hoy tuve una audiencia importante, una de las razones por las que no pude viajar a Argentina con Maxi. Y estoy tan alivianada y agradecida por esta victoria", escribió, dejando entrever que se trataba de un asunto legal que requería su atención.

Además, Christiansson detalló que su situación familiar y personal también influyó en la decisión de quedarse en Europa. “Entre mi nena que últimamente viene con algunos temitas de panza y la panza que no para de crecer (casi siete meses ya), viajar no es realmente una opción. Pero está todo bien. Ahora, a descansar y enfocarme en mis mini amores”, remarcó, haciendo referencia al embarazo avanzado y a los cuidados que requiere su hija Elle.

La influencer se mostró tranquila y agradecida por poder resolver sus compromisos, mientras acompaña a la distancia a Maxi en esta nueva etapa televisiva. Aunque no esté físicamente en Argentina, sigue de cerca todo lo que ocurre con su pareja.

¿Cómo reaccionó Daniela Christiansson al acercamiento entre Maxi López y Wanda Nara?

Daniela Christiansson observa de cerca la armonía que existe entre Maxi López, su esposo, y Wanda Nara, la madre de sus hijos. Más allá del vínculo familiar que los une, ahora también comparten espacio en MasterChef Celebrity, donde Wanda conduce y Maxi participa como uno de los concursantes en busca del premio.

El vínculo volvió a estar en el centro de la escena hace unos días, cuando el exjugador publicó un mensaje que le envió la empresaria. En tono de broma, la expuso por no haber asistido a una reunión del ciclo gastronómico y le lanzó: "Debes una cena". Ella, por su parte, se justificó diciendo que se tomó un descanso porque él se había quedado cuidando a los chicos.

Aunque la interacción podría haber despertado cierta incomodidad en la modelo sueca, lo cierto es que dejó entrever en sus redes sociales que todo fluye con naturalidad. “En toda situación, siempre hay una visión más amplia y un propósito mejor", escribió en una historia de Instagram, acompañando la frase con emojis de calma y una guiñada. ¿Un mensaje con destinatario?

En otra publicación, Daniela compartió que está atravesando un momento delicado con Elle, la hija que tiene junto a López. "Tenía un evento, esta noche, en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que presentarle atención", relató, dejando en claro que su prioridad está puesta en el bienestar de la pequeña.

