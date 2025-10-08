Daniela Christiansson reveló el verdadero motivo por el que no acompañó a Maxi López en su viaje a Argentina

daniela christiansson

¿Cómo reaccionó Daniela Christiansson al acercamiento entre Maxi López y Wanda Nara?

Daniela Christiansson observa de cerca la armonía que existe entre Maxi López, su esposo, y Wanda Nara, la madre de sus hijos. Más allá del vínculo familiar que los une, ahora también comparten espacio en MasterChef Celebrity, donde Wanda conduce y Maxi participa como uno de los concursantes en busca del premio.

El vínculo volvió a estar en el centro de la escena hace unos días, cuando el exjugador publicó un mensaje que le envió la empresaria. En tono de broma, la expuso por no haber asistido a una reunión del ciclo gastronómico y le lanzó: "Debes una cena". Ella, por su parte, se justificó diciendo que se tomó un descanso porque él se había quedado cuidando a los chicos.

Aunque la interacción podría haber despertado cierta incomodidad en la modelo sueca, lo cierto es que dejó entrever en sus redes sociales que todo fluye con naturalidad. “En toda situación, siempre hay una visión más amplia y un propósito mejor", escribió en una historia de Instagram, acompañando la frase con emojis de calma y una guiñada. ¿Un mensaje con destinatario?

En otra publicación, Daniela compartió que está atravesando un momento delicado con Elle, la hija que tiene junto a López. "Tenía un evento, esta noche, en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que presentarle atención", relató, dejando en claro que su prioridad está puesta en el bienestar de la pequeña.

Daniela Christiansson en historias