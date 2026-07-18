El viaje de terror que vivió la esposa de Lautaro Martínez antes de la final del Mundial

Pero los problemas no terminaron ahí. Una vez en el aire, la influencer reveló que surgió un nuevo contratiempo, esta vez relacionado con su familia. Según contó, la protagonista del inesperado episodio fue su madre, quien vivió una insólita situación durante uno de los controles.

Antes de que el viaje pudiera continuar con normalidad, la mendocina compartió un nuevo detalle de la odisea que les tocó vivir. "Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol", contó con sorpresa, al explicar por qué la aeronave permaneció demorada durante más tiempo del previsto.

Cuando ese inconveniente parecía haber quedado atrás, apareció un nuevo obstáculo. Ya en la etapa final del vuelo, con el avión aproximándose a la ciudad que albergará la final, el aterrizaje volvió a frustrarse por una situación completamente ajena a ellos.

A través de otra historia, la esposa de Lautaro publicó una foto desde la ventanilla, donde solo se veían nubes, y explicó el motivo de la inesperada demora. "Otra hora girando por el aire porque llegaba Trump y cerraron todos los aeropuertos cuando estábamos por aterrizar", escribió. La llegada del presidente de Estados Unidos obligó a cerrar temporalmente el espacio aéreo de la zona, por lo que el vuelo tuvo que permanecer dando vueltas hasta recibir la autorización para aterrizar.

A quién eligió la Selección para que cante el himno

En la cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España, una de las preguntas que todavía no tiene respuesta es quién será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al encuentro. Mientras el cuerpo técnico define los últimos detalles del equipo, también crece la expectativa por el artista que protagonizará uno de los momentos más emotivos de la jornada.

En ese contexto, Yanina Latorre reveló que dentro del entorno de la Selección habría un nombre que genera consenso: Lali Espósito. La cantante ya estuvo presente en la final del Mundial de Qatar 2022 y, según trascendió, varios integrantes del plantel desearían repetir aquella imagen por considerarla una cábala vinculada al histórico título conseguido por Lionel Messi y compañía.

"La Selección, los jugadores y Scaloni quieren que sea Lali. No en contra de las chicas, sino por cábala, porque salieron campeones. Piden por Lali", contó la conductora en SQP (América TV).

Por su parte, el periodista Nico Peralta aportó más información sobre la situación de la artista y explicó que intentó obtener una respuesta directa de su parte. "Lali está de vacaciones en España. Me llama la atención el silencio. Cuando le pregunté, me clavó el visto. Ayer hablé con su mamá y su familia", reveló.

De todos modos, la versión fue puesta en duda por Pía Shaw, quien aseguró haber consultado con personas cercanas a la cantante:"Hablé con alguien que habló con Lali y dijeron que no puede".

Lo cierto es que, a pocas horas del esperado duelo entre argentinos y españoles, la organización todavía mantiene bajo reserva quién interpretará el Himno Nacional. Mientras tanto, continúan sonando distintos nombres como posibles alternativas, entre ellos María Becerra, Soledad Pastorutti y Airbag. Según comentaron en el programa, uno de los principales obstáculos pasa por la disponibilidad de los artistas, ya que varios tienen compromisos previamente pautados.