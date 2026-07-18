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El viaje de terror que vivió la esposa de Lautaro Martínez antes de la final del Mundial

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, vivió una verdadera odisea antes de viajar a Nueva York para alentar al futbolista en la final del Mundial.

18 jul 2026, 17:12
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La Selección Argentina quedó a un paso de la gloria. Este domingo, desde las 16 (hora argentina), el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará un nuevo título cuando se mida ante España en la gran final del Mundial 2026. Como ocurrió a lo largo de toda la competencia, los familiares de los futbolistas estarán en las tribunas alentando al equipo.

En la previa del encuentro decisivo, Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, emprendió viaje rumbo a Nueva York junto a sus dos hijos, Nina y Theo, para acompañar al delantero. Sin embargo, lo que debía ser un traslado sin sobresaltos terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza, ya que el recorrido estuvo marcado por una serie de imprevistos que complicaron su llegada a destino.

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Fue la propia influencer quien mostró cada detalle de la odisea desde sus historias de Instagram. Todo comenzó incluso antes de que el avión pudiera despegar: una fuerte tormenta obligó a permanecer varios minutos sobre la pista, a la espera de que mejoraran las condiciones climáticas. En una de las publicaciones, compartió una foto en la que se observaba el asfalto completamente empapado y un cielo gris, cubierto por densas nubes, reflejando el complicado panorama con el que arrancó el viaje.

"Después de 3 horas de espera por tormenta", escribió al mostrar la extensa demora que sufrió el vuelo antes de poder partir. Recién cuando el temporal dio una tregua, la aeronave recibió la autorización para despegar y continuar con el viaje.

Pero los problemas no terminaron ahí. Una vez en el aire, la influencer reveló que surgió un nuevo contratiempo, esta vez relacionado con su familia. Según contó, la protagonista del inesperado episodio fue su madre, quien vivió una insólita situación durante uno de los controles.

Antes de que el viaje pudiera continuar con normalidad, la mendocina compartió un nuevo detalle de la odisea que les tocó vivir. "Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol", contó con sorpresa, al explicar por qué la aeronave permaneció demorada durante más tiempo del previsto.

Cuando ese inconveniente parecía haber quedado atrás, apareció un nuevo obstáculo. Ya en la etapa final del vuelo, con el avión aproximándose a la ciudad que albergará la final, el aterrizaje volvió a frustrarse por una situación completamente ajena a ellos.

A través de otra historia, la esposa de Lautaro publicó una foto desde la ventanilla, donde solo se veían nubes, y explicó el motivo de la inesperada demora. "Otra hora girando por el aire porque llegaba Trump y cerraron todos los aeropuertos cuando estábamos por aterrizar", escribió. La llegada del presidente de Estados Unidos obligó a cerrar temporalmente el espacio aéreo de la zona, por lo que el vuelo tuvo que permanecer dando vueltas hasta recibir la autorización para aterrizar.

A quién eligió la Selección para que cante el himno

En la cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España, una de las preguntas que todavía no tiene respuesta es quién será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al encuentro. Mientras el cuerpo técnico define los últimos detalles del equipo, también crece la expectativa por el artista que protagonizará uno de los momentos más emotivos de la jornada.

En ese contexto, Yanina Latorre reveló que dentro del entorno de la Selección habría un nombre que genera consenso: Lali Espósito. La cantante ya estuvo presente en la final del Mundial de Qatar 2022 y, según trascendió, varios integrantes del plantel desearían repetir aquella imagen por considerarla una cábala vinculada al histórico título conseguido por Lionel Messi y compañía.

"La Selección, los jugadores y Scaloni quieren que sea Lali. No en contra de las chicas, sino por cábala, porque salieron campeones. Piden por Lali", contó la conductora en SQP (América TV).

Por su parte, el periodista Nico Peralta aportó más información sobre la situación de la artista y explicó que intentó obtener una respuesta directa de su parte. "Lali está de vacaciones en España. Me llama la atención el silencio. Cuando le pregunté, me clavó el visto. Ayer hablé con su mamá y su familia", reveló.

De todos modos, la versión fue puesta en duda por Pía Shaw, quien aseguró haber consultado con personas cercanas a la cantante:"Hablé con alguien que habló con Lali y dijeron que no puede".

Lo cierto es que, a pocas horas del esperado duelo entre argentinos y españoles, la organización todavía mantiene bajo reserva quién interpretará el Himno Nacional. Mientras tanto, continúan sonando distintos nombres como posibles alternativas, entre ellos María Becerra, Soledad Pastorutti y Airbag. Según comentaron en el programa, uno de los principales obstáculos pasa por la disponibilidad de los artistas, ya que varios tienen compromisos previamente pautados.

     

 

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