La cruel provocación de Norberto Marcos a Fátima Florez en medio de las acusaciones por violencia

“Provocación directa contra Fátima Florez de Norberto. ¿Con quién salió? Con Yuyito González. Jugada maestra. Fue al teatro, están sentados juntos. Fueron a ver Midachi”, contó Ángel de Brito en LAM (América TV).

La imagen rápidamente llegó a manos de la humorista, quien no tardó en reaccionar ante el inesperado encuentro entre su expareja y la exnovia del Presidente. “ Hablé con Fátima. Le mandé la foto. Me responde: ‘Unidos por el espanto’”, siguió el conductor sobre la particular respuesta, que no dejó pasar la situación y lanzó una filosa frase al enterarse de la salida.

Los episodios de violencia de Norberto Marcos a Fátima Florez

En medio de las acusaciones que realizó Fátima Florez contra Norberto Marcos, en las últimas horas se conocieron distintos testimonios vinculados a situaciones que la humorista habría atravesado durante los años que compartieron tanto en lo personal como en lo laboral. En ese contexto, durante una entrevista se enumeraron algunos episodios puntuales que llamaron especialmente la atención.

1. El trato autoritario en el ámbito laboral

Uno de los primeros aspectos señalados estuvo relacionado con la manera en la que Norberto se habría manejado con Fátima dentro del trabajo. Giuliano Fessia en Mediodía Bien Arriba (TV Pública) describió una dinámica marcada por las órdenes y el autoritarismo.

“El trato de él con ella, muchas veces, le daba muchas órdenes. Autoritario ”, sostuvo, al aportar detalles sobre la relación laboral entre ambos.

Daniel coincidió con esa descripción y sumó su propia mirada sobre la situación: “Sí, muy autoritario. Ella estaba aislada de todo, decía lo que tenía que hacer y ella le decía simples cosas. No se sentía escuchada ”.

2. El conflicto con el hijo de Norberto

Otro de los testimonios apuntó a un episodio ocurrido durante una temporada en Salta. Fessia contó que una persona que había trabajado con ellos le relató una situación protagonizada por el hijo de Norberto, quien habría tenido un fuerte cruce con Fátima por una cuestión vinculada a su trabajo.

“Tengo un hecho puntual: una persona que trabajó en Salta con ustedes me dijo que el hijo de Norberto a vos te levantó la voz porque no quería que estuvieras cuando ella tenía que hacer la transición de cambiarse en 60 segundos ”, relató Fessia.

Ante la consulta, el invitado confirmó que el episodio efectivamente había ocurrido y explicó qué sucedió después: “Sí, sucedió. Me levantó fuerte la voz y le dije que lo iba a hablar con Fátima. Creo que ella tuvo una charla con él para que se respetara al equipo de trabajo. Querían que estuviera sola en todos lados ”.

3. El episodio del auto durante una reunión

El tercer relato fue todavía más contundente. Según se reconstruyó durante la conversación, el hecho habría ocurrido en 2022, cuando se analizaba la posibilidad de realizar una temporada con Fátima.

“Hay una situación que se vivió en 2022, en una reunión de Marín con Norberto, para hacer temporada con Fátima. Dos horas de reunión, Fátima fue y quedó encerrada en el auto dos horas. Él bajó, puso el seguro del auto, la dejó encerrada ”, se relató.

La situación fue ratificada por Daniel Sánchez, quien agregó un detalle sobre las condiciones en las que, según su testimonio, habría permanecido la humorista durante ese tiempo: “Sí. Lo que contás es cierto. No solo esperar en el auto, sino también con mucho calor ”.