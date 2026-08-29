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Yanina Latorre se cansó de los padres de Tini Stoessel y no dudó en exponerlos: "Muestran la hilacha"

Desde la radio, Yanina Latorre apuntó contra los padres de Tini Stoessel por su fuerte reacción ante la prensa y reveló detalles sobre Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

29 ago 2026, 09:06
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Yanina Latorre se cansó de los padres de Tini Stoessel y no dudó en exponerlos: “Muestran la hilacha”
Yanina Latorre se cansó de los padres de Tini Stoessel y no dudó en exponerlos: “Muestran la hilacha”
Yanina Latorre sobre posteo de Mariana Muzlera - captura El Observador
Yanina Latorre, Tini Stoessel y Alejandro Stoessel - captura El Observador
Yanina Latorre se cansó de los padres de Tini Stoessel y no dudó en exponerlos: “Muestran la hilacha”
Yanina Latorre se cansó de los padres de Tini Stoessel y no dudó en exponerlos: “Muestran la hilacha”
Yanina Latorre sobre posteo de Mariana Muzlera - captura El Observador
Yanina Latorre, Tini Stoessel y Alejandro Stoessel - captura El Observador

Este viernes, Yanina Latorre se metió de lleno en el escándalo que atraviesa Tini Stoessel junto a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y apuntó duramente contra las recientes reacciones de la expareja ante la presencia de periodistas en las inmediaciones de la vivienda del productor, ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

El conflicto sumó un nuevo y polémico episodio después de que Alejandro Stoessel quedara en el centro de la escena al arrojar piedras desde su casa hacia una guardia periodística que se encontraba en la vereda. Tras lo sucedido, Mariana Muzlera también manifestó públicamente su enojo a través de las redes sociales y calificó a los medios como “nefastos”.

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La situación generó la inmediata reacción de Yanina Latorre, quien analizó el episodio durante su programa en El Observador 107.9 y cuestionó con dureza el comportamiento que tuvieron los padres de la cantante frente a los periodistas.

“Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana”, lanzó la conductora al referirse al accionar de Alejandro y dejar en claro su postura sobre lo ocurrido.

Además, Yanina defendió el trabajo de los periodistas que se encontraban realizando una cobertura desde la vía pública y diferenció esa situación de una eventual invasión de una propiedad privada. “Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad”, sostuvo.

Durante su descargo, la periodista también hizo referencia a la relación que, según su mirada, los padres de Tini Stoessel habrían mantenido históricamente con los medios y a la forma en que intentaban establecer límites respecto de lo que se decía públicamente sobre la artista.

En ese contexto, Yanina Latorre recordó: “Los Stoessel tienen esta manera rara, así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir”. De esta manera, la conductora volvió a poner el foco en el particular vínculo que la familia habría tenido con la prensa.

Pero su análisis no terminó allí. Yanina consideró que las últimas actitudes públicas de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera estarían dejando al descubierto determinados aspectos de su personalidad que hasta ahora no habían quedado expuestos de la misma manera.

“Esto que están haciendo los Stoessel los está empezando a graficar”, expresó la periodista, en una de las frases más contundentes de su intervención.

Finalmente, Yanina Latorre relacionó las polémicas reacciones de los padres de Tini con el conflicto familiar que actualmente mantienen con la cantante. En ese sentido, interpretó que sus recientes comportamientos podrían explicar, desde su perspectiva, parte del distanciamiento que existe entre ellos.

La conductora cerró su análisis con una fuerte definición sobre la interna familiar: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”, sentenció.

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En tanto, durante su análisis del escándalo familiar de los Stoessel, Yanina Latorre expuso la publicación de Mariana Muzlera contra la prensa después que Alejandro Stoessel le arrojase piedras al equipo periodístico que montaba guardia en la vía pública frente a la propiedad de los padres de Tini.

Así, la conductora no dudó en compartir con la audiencia la Instagram Storie de su examiga. "Hay un boludo en la puerta de nuestra casa invadiendo nuestra privacidad... Cometiendo un delito que se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga", leyó al tiempo que explicaba que en la imagen lo que se veía no era más que productor tocando el timbre de la propiedad, lo que no implica para nada una invasión.

     

 

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