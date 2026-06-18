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Lionel Messi reapareció en la práctica luego del comunicado sobre la salud de su padre

Luego de una jornada marcada por la circulación de una falsa noticia sobre la muerte de su padre, Jorge Messi, el capitán argentino volvió a enfocarse en el Mundial 2026.

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Lionel Messi entrenó junto al plantel en Kansas este jueves (Foto: Reuters)

Lionel Messi entrenó junto al plantel en Kansas este jueves (Foto: Reuters)

Tras un día difícil por la falsa noticia de la muerte de su padre que obligó a un comunicado por parte de la familia, Lionel Messi saltó a la cancha para el entrenamiento con la Selección argentina en pleno Mundial 2026. Al capitán del elenco nacional se lo notó descontracturado, con sonrisas y cobijado por el plantel de Lionel Scaloni.

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De cara al encuentro contra Austria por la segunda fecha, el futbolista rosarino se mostró sobrio y cercano a los jugadores con los que habitualmente se reúne, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. En tanto, Messi trabajó a la par de sus compañeros y estuvo de buen ánimo durante la práctica. Incluso compartió charlas, sonrisas y distintos momentos con los referentes del plantel.

El foco de atención de la jornada no estuvo inicialmente en las tácticas ni en el césped, sino en una fake news que corrió con fuerza en las redes sociales. Lionel Messi debió salir a desmentir de forma categórica un grave rumor que se desató en las últimas horas sobre la salud de su padre, Jorge Messi, el cual incluía falsas informaciones sobre su fallecimiento.

Lejos de dejarse afectar por el delicado momento, el capitán de la Albiceleste demostró una vez más su templanza y liderazgo. En una muestra de total compromiso, Messi encabezó la salida de los dirigidos por Scaloni al campo de entrenamiento en Kansas City, disipando cualquier tipo de duda sobre su foco mental de cara al segundo compromiso del Grupo en el Mundial 2026.

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El comunicado de la familia Messi

La familia de Lionel Messi difundió este jueves un comunicado para dar información sobre el cuadro de salud que atraviesa su padre, Jorge.

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicaron en el informe que difundieron por intermedio del equipo de prensa del futbolista.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, detallaron.

En el mensaje dejaron en claro que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”. Ante eso, sentenciaron: “Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

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El capitán argentino volvió a enfocarse en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

El capitán argentino volvió a enfocarse en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

“En moments como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, plantearon.

En el mensaje, la familia adelantó que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes” y expresó: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

Messi, enfocado en Austria y en la clasificación

Mientras el ruido mediático quedó atrás, Messi continúa preparando junto al plantel argentino el compromiso ante Austria, un partido clave para encaminar la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Tras la contundente victoria frente a Argelia en el debut, el equipo de Scaloni buscará sumar una nueva victoria que le permita acercarse al objetivo de avanzar de ronda y seguir defendiendo el título mundial.

Con su padre evolucionando favorablemente y el respaldo permanente de sus compañeros, Messi volvió a demostrar fortaleza en un momento personal complejo y mantuvo intacto su compromiso con la Selección argentina.

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