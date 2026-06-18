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Florencia Peña rompió en llanto, responsabilizó a Luzu del error y le mandó un mensaje a Celia Messi

En Sálvese quien pueda, Florencia Peña se quebró, apuntó contra la producción de Luzu por la confusión y contó el mensaje que envió a Celia Messi.

18 jun 2026, 19:42
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florencia peña
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Florencia Peña rompió el silencio en Sálvese quien pueda (América TV) y no pudo contener las lágrimas al pedir disculpas por el error que cometió al anunciar en vivo la falsa muerte de Jorge Messi. La actriz se mostró devastada y eligió dar la cara frente a la polémica que sacudió a Luzu TV.

"Estoy muy triste. Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón, nunca pensé que me iba a pasar algo así, yo estaba en vivo. Mi productora me dio la noticia y les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí, ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas, nunca jamás quise lastimar a nadie. No soy de esas, ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer", expresó entre lágrimas, completamente quebrada.

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Yanina Latorre intervino y le preguntó: "¿Por qué lo contás cuando te lo dicen? Porque lo dijiste de una manera un poco liviana". Peña respondió con sinceridad: "Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso, creí eso, por eso lo dije, creí que todos estaban hablando de eso y yo estaba boludeando y por eso salí a decirlo así, como creyendo que ya todo el mundo estaba hablando de eso, yo no trabajo con teléfono, ni trabajo con compu, fue eso chicos, no hay mucho más para decir".

En medio de su descargo, la actriz reveló que intentó comunicarse con la mamá de Lionel Messi para disculparse personalmente. "Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme, solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más", contó.

Acto seguido, Yanina le consultó si había recibido respuesta y Peña expresó: "No, no, ni tampoco pretendo que me conteste, solamente quería que ella sepa de mi boca, que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado".

La charla continuó con un cruce sobre la responsabilidad de la producción. "¿Vos le echás la culpa a la producción?", le preguntó Yanina. Peña contestó: "Bueno, si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice: 'Está pasando esto'. Bueno sí, claro, sí. Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara".

Más adelante, Latorre quiso saber si estaba de acuerdo con el manejo de Luzu TV tras el escándalo. Peña fue tajante: "No, no voy a opinar de eso". Y agregó: "Yo trabajo con la gente que ellos pusieron y entiendo que hay que hacerse cargo". Yanina remató: "Claro, la producción no la elegiste vos, te la puso Luzu". Peña confirmó: "Sí, sí, me la puso Luzu".

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Cómo fue el contundente posteo de Flor Peña sobre su salida de Luzu TV

Luego del fuerte escándalo que se generó al anunciar en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, Florencia Peña decidió dar un paso al costado y confirmó su salida de Luzu TV. La actriz emitió un comunicado en medio de la crisis que golpea al canal de streaming.

La decisión se conoció poco después de que Nico Occhiato difundiera un comunicado oficial en el que se detallaba que la empresa había tomado medidas contra los responsables de la difusión de la información errónea. En paralelo, la conductora de El Show del Verano anunció en su cuenta de X que dejaba el proyecto.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó expresando su arrepentimiento, dirigiéndose especialmente al entorno del capitán argentino y reconociendo el impacto que tuvo la noticia falsa.

"Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo, como chequeada por cucaracha por la producción del programa, y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu TV. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", agregó Peña.

Comunicado de Flor Peña

     

 

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