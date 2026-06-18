La familia de Lionel Messi emitió un comunicado en medio de los rumores sobre la salud de su padre Jorge

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tnto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la compresión.

Video: A24.

Embed

La palabra de Celia, la mamá de Messi, en medio del duro momento familiar

Celia Messi, la mamá de Lionel Messi, apareció en un relato contado por Mariana Brey durante el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live.

Todo comenzó cuando un seguidor del programa preguntó: “¿Hablaste con la mamá de Lio Messi?”. Y el conductor respondió: “No, no hablé chicos”.

Fue entonces cuando Mariana Brey intervino y reveló: “Hablé yo ayer, sí le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí”.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre qué le había contestado, la periodista detalló la conversación que mantuvo con Celia minutos después de la victoria de la Selección Argentina en el primer partido del Mundial 2026.

La periodista relató las palabras de la madre de Messi: “Me contestó al toque, quedé sorpresa porque estaría ahí en la cancha. No, divina me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando", indicó.

Y agregó sobre esa breve conversación con la madre del futbolista: "Después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tiró una onda hermosa. Estaban felices, felices”.