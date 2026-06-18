La palabra de Celia y Jorge Messi tras el escándalo de Luzu TV

Luego, el conductor reflexionó sobre lo ocurrido y buscó darle un cierre más liviano: "Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota".

Por último, De Brito subrayó la importancia de mostrar la realidad detrás de los rumores: "Lo cuento también para que vean cuál es la situación real. O sea, están mirando la tele en la internación con un montón de gente que hoy está internada y somos la compañía cada noche".

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Cómo fue el comunicado que emitió la familia de Lionel Messi en medio de los rumores sobre la salud de su padre Jorge

Este jueves, la familia Messi difundió un comunicado oficial para aclarar el estado de salud de Jorge Messi y poner fin a las versiones que circularon en las últimas horas.

En el texto se detalla que el padre del capitán argentino atraviesa una situación médica y se pidió “responsablidad y prudencia” al momento de informar sobre el tema. Además, se subrayó el malestar de los allegados por la difusión de rumores falsos y sensibles que generaron preocupación.

A continuación, el comunicado completo de la familia Messi:

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tnto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la compresión.