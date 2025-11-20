Lionel Messi recibió un premio en España y dejó una promesa que enloqueció a los hinchas de Barcelona

Messi también explicó que todavía siente pendiente su despedida con público: “Hace mucho que no voy a Barcelona, que no voy al estadio. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia. Muchas gracias a toda la gente, le tengo un cariño muy especial”.

Ese fragmento, grabado antes de su reciente visita al Camp Nou que se viralizó en redes sociales, reflejó un costado íntimo del futbolista que suele resguardarse de las emociones en público.

¿Volverá Messi al Barcelona? La frase que ilusionó a los hinchas

La declaración más fuerte llegó al final del evento, cuando Messi reveló que su deseo es regresar a Barcelona para vivir allí y seguir al club que lo vio crecer desde los 13 años. Sin vueltas ni metáforas, lanzó la frase que los hinchas esperaban escuchar desde hace años: “Voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un hincha más. Como dije siempre: es mi lugar, mi casa. Extrañamos mucho”.

La afirmación resonó en España y en todo el mundo. Si bien no habló de roles formales ni de un vínculo deportivo, la promesa de volver al Camp Nou —aunque sea desde la tribuna— cerró un círculo emocional para gran parte del mundo culé.

Para el Barcelona, que atraviesa un proceso de reconstrucción institucional y deportiva, el regreso simbólico de su máximo emblema significa más que una presencia: representa una identidad. Y para Messi, que hoy juega en Inter Miami, la ciudad sigue siendo su hogar emocional.

El premio, el recuerdo, la emoción y la promesa. Barcelona y Messi, otra vez, unidos por un sentimiento que no se marchita.