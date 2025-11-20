En vivo Radio La Red
Lionel Messi recibió un premio en España y dejó una promesa que enloqueció a los hinchas de Barcelona

Lionel Messi fue elegido como el jugador más querido de la historia del Barcelona y, al recibir el premio en Madrid, se mostró movilizado. El astro argentino recordó su salida, habló de la huella emocional que dejó el club y dejó una promesa que ilusiona.

Lionel Messi recibió un premio en España y dejó una promesa que enloqueció a los hinchas de Barcelona

Lionel Messi recibió una distinción muy especial en España: fue elegido como el “jugador más querido de la historia del Barcelona” en la Gala Valores, organizada por el diario Sport. La votación, impulsada por el mismo medio, terminó coronando al máximo ídolo de la institución catalana, que se mostró profundamente conmovido al recordar su pasado y hablar de su vínculo con el club.

Leé también Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará ante Angola: qué dijo sobre el equipo para el amistoso en Luanda
Lionel Scaloni habló en la previa del amistoso de la Selección argentina ante Angola (Foto: X/@Argentina)

Desde Madrid, y visiblemente tocado por las imágenes que le mostraron durante la ceremonia, Messi agradeció el reconocimiento y dejó en claro que su conexión con el Barça sigue siendo un lazo emocional imposible de romper. “Es muy especial este premio por lo que significa y por el sitio del que viene. Hemos pasado muchas cosas juntos buenas y no tan buenas… Es mi casa, mi lugar y mi gente”, dijo.

Aunque el homenaje se centró en su legado, Messi también se refirió al momento más doloroso de su carrera: su despedida en 2021. Sin dramatizar pero sin ocultar la herida, recordó: “Me hubiese gustado hacer toda mi carrera en el Barça sin tenerme que ir a otro club. Lamentablemente se dio de otra manera, pero estoy muy agradecido por este premio”.

Luego, al ver el video de saludos de los hinchas, el astro no pudo contener la emoción. Con la voz entrecortada, agregó: “Pasamos tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también… A lo largo de una carrera tan larga no todo es lindo. Pero es mi casa, mi lugar, mi gente”.

Messi también explicó que todavía siente pendiente su despedida con público: “Hace mucho que no voy a Barcelona, que no voy al estadio. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia. Muchas gracias a toda la gente, le tengo un cariño muy especial”.

Ese fragmento, grabado antes de su reciente visita al Camp Nou que se viralizó en redes sociales, reflejó un costado íntimo del futbolista que suele resguardarse de las emociones en público.

¿Volverá Messi al Barcelona? La frase que ilusionó a los hinchas

La declaración más fuerte llegó al final del evento, cuando Messi reveló que su deseo es regresar a Barcelona para vivir allí y seguir al club que lo vio crecer desde los 13 años. Sin vueltas ni metáforas, lanzó la frase que los hinchas esperaban escuchar desde hace años: “Voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un hincha más. Como dije siempre: es mi lugar, mi casa. Extrañamos mucho”.

La afirmación resonó en España y en todo el mundo. Si bien no habló de roles formales ni de un vínculo deportivo, la promesa de volver al Camp Nou —aunque sea desde la tribuna— cerró un círculo emocional para gran parte del mundo culé.

Para el Barcelona, que atraviesa un proceso de reconstrucción institucional y deportiva, el regreso simbólico de su máximo emblema significa más que una presencia: representa una identidad. Y para Messi, que hoy juega en Inter Miami, la ciudad sigue siendo su hogar emocional.

El premio, el recuerdo, la emoción y la promesa. Barcelona y Messi, otra vez, unidos por un sentimiento que no se marchita.

